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薪水漲22%最多 客服經理、髮型師稱冠

編譯胡立宗／綜合報導
客服助理經理薪水年增22%，為2023年漲幅最高的職缺。（美聯社）
客服助理經理薪水年增22%，為2023年漲幅最高的職缺。（美聯社）

薪資平台Payscale對2023年薪情的分析指出，客服部門的助理經理薪水年增22%，達到4萬4200元，是去年漲幅第一的職缺。漲幅同為22%的髮型師年薪中位數則為3萬4300元。

第三的是專業水管工，漲幅21%、年薪中位數8萬2700元。漲幅超過20%的還有以下三個：車體技工漲21%、年薪5萬2100元；職業教練年增21%、年薪4萬6600元；影音技師年增20%、年薪5萬7100元。

Payscale的資料來自聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）。

雖然客服經理與髮型師的漲幅最高，但他們的年收中位數卻也是最低的一群。彭博2023年9月的報導指出，零售業的薪資雖然快速增加，但離職率也高，收入也低於一般勞工。

Payscale的報告也指出，零售業人事的高流動率，而助理經理的薪水增加，恐怕來自於工作環境高壓力，一旦學會必要職能，就會轉職到更好的職缺、爭取更高的收入。

髮型師的部分，Payscale指出，在新冠期間很多人遭到辭退，因而離開這行，所以業者只能靠加薪吸引人才。

疫情同樣導致接案與自營商的增加。2023年較疫情之前，自己做生意的人數增加4萬人，其中又以職缺教練、健身教練比率最高。

專業技工部分，大師級水管工（master plumber）的年薪中位數最高，這是因為美國人愈來愈不想自己弄，請專業的人來處理更省麻煩。

整體來說，薪資中位數只能當作參考的依據，因為地理位置與公司規模也會影響收入。理論上，愈大的公司、愈靠近海洋的城市，薪水會比中位數更高。

疫情 零售業 勞工

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