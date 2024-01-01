加州公共場所禁槍令 元旦確定生效 26類地點適用

聯邦第九巡迴上訴法院上月30日允許加州禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的SB 2法案，於2024年元旦生效。(取自FOX 5）

紐約時報 報導，聯邦第九巡迴上訴法院（Ninth Circuit Court of Appeals）上月30日允許加州 禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的SB 2法案於2024年元旦生效，終止聯邦地區法院先前認定該法違背憲法第二修正案，進而阻止SB 2於元旦生效的裁決。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）去年9月批准該法，對槍枝所有權設定多項限制。然加州中區地方法院（U.S. District Court for the Central District of California）法官卡尼（Cormac Carney）去年12月阻止該法執行，稱大多數公共場所槍枝禁令是違憲的，並「剝奪」公民攜帶武器的權利。第九巡迴上訴法院最終允許該法於1月1日生效，但法院需更多時間決定該法的合憲性。

除禁止在大多數公共場所攜帶槍枝外，SB 2法案還將獲得槍枝許可證最低年齡規定在21歲，且在得到新的槍枝許可證之前，增加更多槍枝安全培訓要求。

根據法案，所謂公共場所包括遊樂場、公共交通、體育場館、遊樂園、博物館等26類不同地點。該法還禁止人們以進入私人企業場所為由攜帶槍枝，除非有明確的允許攜帶槍枝標誌。

一些槍枝權組織，包括加州步槍和手槍協會（California Rifle & Pistol Association）、第二修正案基金會（Second Amendment Foundation）和槍枝擁有者基金會（Gun Owners Foundation）等，對禁止在某些公共場所攜帶槍枝的規定提出質疑。

卡尼先前同意原告稱SB 2法案禁槍地點限制過多，並說：「這實際上廢除第二修正案中，守法和合格公民在公共場所武裝和自衛的權利。」然對卡尼的判決提出上訴的加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在聲明中辯稱，「在敏感的公共場所攜帶槍枝並不會讓社區更安全，反而適得其反。」

加州步槍和手槍協會法律顧問米歇爾（C.D. Michel）表示，上訴法院的裁決對加州來說「還不是真正勝利」，因法院仍需根據案件的是非曲直做出判斷。「幾十年來，持有公共攜帶槍枝許可證的人，已能在這些地方攜帶槍枝。」

當紐森簽署SB 2法案時，他還批准一系列全面的槍枝安全措施，包括在手槍子彈上加上微印以幫助追蹤犯罪，利用子彈銷售資金改善槍枝暴力干預計畫和學校安全等。