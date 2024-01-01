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舞廳槍擊震撼 蒙市去年「維基百科」熱搜26.9萬次

編譯組／綜合報導
2023年元月21日，蒙特利公園市一舞廳遭槍手襲擊，殺害舞廳內11名來賓，隨後數日網民上維基百科查詢蒙特利公園市的次數，從幾百次飆升到9萬9000次。（美聯社）
2023年元月21日，蒙特利公園市一舞廳遭槍手襲擊，殺害舞廳內11名來賓，隨後數日網民上維基百科查詢蒙特利公園市的次數，從幾百次飆升到9萬9000次。（美聯社）

根據分析數據，2023年使用網路百科全書「維基百科」 (Wikipedia) 查詢最多次的項目為「板球世界盃」(the Cricket World Cup) 、電影奧本海默 (Oppenheimer) 、人工智慧ChatGPT、奧本海默生平等，顯示民眾興趣受到電影或新聞的影響。

各地民眾使用維基百科查詢加州名城如舊金山、洛杉磯的現象也很普遍，不過2023年有些加州城市如蒙特利公園市 (Monterey Park)成為民眾使用維基百科查詢的大熱門，這與當地爆發重大新聞事件有關。

洛杉磯縣的蒙特利公園市是2023年受到網民青睬的大熱門，從2023年元月1日至同年12月23日民眾上維基百科查詢蒙特利公園市背景的次數高達26萬9000次，2022年同期只有5萬2000次。

2023年元月21日，蒙特利公園市一舞廳遭槍手襲擊，殺害舞廳內11名來賓，隨後數日網民上維基百科查詢蒙特利公園市的次數，從幾百次飆升到9萬9000次。

另外北加州半月灣爆發大規模槍襲屠殺事件，造成七人不幸喪生悲劇後，上維基百科查詢半月灣的次數也隨之倍增。悲劇總是引發民眾的好奇心。

洛杉磯羅林山（Rolling Hills Estates）發生土石流事件，幾棟民房遭土石流掩埋悲劇事件爆發後，許多民眾紛紛上網查詢土石流悲劇發生地點。

灣區蘇諾瑪市 (Sonoma) 2023年間也多次受到網民喜愛，上維基百科查詢次數從2022年的6萬4000次，急升到2023年的15萬次。蘇諾瑪市何以受到網民注目，原因仍然不詳，有人分析可能是蘋果2023年6月以蘇諾瑪命名新軟體有關。

蒙特利公園市 加州 洛杉磯

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