美食樂園／南加米其林指南餐廳 老饕必去

2024年可以期待的Dunsmoor，用餐感覺溫馨。（取自米其林指南）

米其林指南（Michelin Guide）在2023年新增了9間南加餐廳，2024年版還有16家店可望摘星，如果今年沒機會吃到，明年還可以繼續。

・一星：

基於五大標準選出星級餐廳，代表他們的廚藝卓越。

Heritage（洛縣 長堤市）：價格合理的加州 風味料理，精選的食材，特別是附近農場剛摘的蔬果。

Valle（聖地牙哥 縣洋邊市）：每個人都可以享受平衡傳統與創新的八道菜全餐，或是在廚房享受現做現吃的樂趣。

Valle的牛排。（取自米其林指南）

・必比登推介（Bib Gourmand）：

1997年起，必比登就是價廉又好吃的代表，廚房可以合理的價格提供三道菜的吃法。

頤中福（Eat Joy Food）：位於洛縣羅蘭岡（Rowland Heights）的台式餐廳。米其林說它有點難找，但是菜色卻台味十足，且用餐氣氛優。除了必點的三杯雞，內行的客人還會來道龍鬚菜。

頤中福的龍鬚菜。（取自米其林指南）

Cobi's（洛縣聖塔蒙尼卡）：滿滿的東南亞菜單，可以盡興地探索泰式與大馬料理。

Villa's Tacos（洛市高地公園）：主廚從祖母廚房練成的好功夫，一定要吃招牌菜queso taco。

Carnes Asadas Pancho Lopez（洛市林肯岡）：露天的座位，看似隨便的擺設，但從廚房裡端出的菜可一點都不簡單。

Mabel's Gone Fishing（聖地牙哥縣北方公園）：Mabel是老闆的愛犬，牠「捉」回來的魚當然新鮮，菜色結合加州風與伊比利風。

・綠星（Green Star）：

代表食材環保培育，對環境的傷害最小，且料理過程的殘餘降到最低。

洛縣長堤市Heritage再度上榜，除了一星還有綠星。

Providence（洛市好萊塢）：傳統手藝搭配現代感，食材既新鮮又環保。

Providence的甜點。（取自米其林指南）

・2023年版的遺珠之憾，可望登上2024年版的新星：

洛市市中心的Baroo與Niki X；洛市韓國城的 hibi與Olivia；洛市West Adams的Cento Pasta Bar、Eagle Rock 的Dunsmoor。

洛縣瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）的Dear Jane's，庫爾富市（Culver City）的Juliet，影城市（Studio City）的Leona's Sushi House，工業市（Industry City）的Sushi Yuen。

橙縣富樂頓（Fullerton）的Kaori Sushi，安那罕（Anaheim）的Poppy & Seed，園林市（Garden Grove）的Taira Sushi & Sake，拉古那灘（Laguna Beach）的Selanne Steak Tavern。