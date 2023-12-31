低收無證移民 加州全年齡納醫保

青壯年無證移民2024年納入Medi-Cal。圖為餐廳的移民工。（美聯社）

加州 最後一批低收入 無證移民 2024年加入「醫療補助計畫」（Medi-Cal）後，加州將成為第一個醫保涵蓋全年齡層低收無證移民的州。這批納入Medi-Cal的是人數最多的年齡層，26歲至49歲，也是加州勞動力的重要來源。

最早納入Medi-Cal的是幼兒，然後是18歲以下青少年，18歲至25歲人數最少，但這群人2020就納保；50歲以上者多卻2022年才納保。最後一批的青壯年人數為70萬人，使總數大增至180萬人。 剩下的只有一群收入高過低收門檻，但又買不起私人醫保的無證移民。

爭論多年的財政負擔當然是納保的障礙之一，70萬人納保後，每年的支出增加26億元，加上本來的每年16億元經費，總額將達40億元。但是非營利新聞機構Cal Matters認為，這筆預算雖多，但也不致導致財政惡化。

同時，倡議者認為， 許多無證移民為加州貢獻勞力，但卻沒有醫療補助，健康問題引發的負面效應恐怕更大。加州移民政策中心（California Immigrant Policy Center）的政策主任Sarah Darr說，很多無證移民都有慢性病，納保對他們的意義重大。

而且，民意也在變化。加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）在2015年民調時，支持無證移民納保的比例還只有54%，到了2021年，支持度已經達到66%。而且很多民主黨人不願表示意見，避免引發爭議，也是原因之一。

納入Medi-Cal後，低收入無證移民將可獲得治療與預防照護，專科醫生、專業藥師與其他很多原本無法使用的服務。另外，加州不會將無證者的個資分享給聯邦機關，加入Medi-Cal不會影響居留，因此很多人在年底之前就已經提交申請書了。