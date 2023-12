為什麼攔你?加州警明起不能再問

明年加州警察不能再問「你知道我為什麼攔截你?」(美聯社)

警察在攔截車輛或行人時,總是看似禮貌的先問一個問題。但加州 在1月1日行將生效的一項新法,卻禁止警察再問這個問題。

曾經在加州被警察攔下的駕駛人和行人,可能數以百萬計之多。警察下車後來到被攔者旁邊,幾乎沒有例外的總是先問:「你知道我為什麼把你攔下嗎?」(Do you know why I pulled you over?)。誠實的人可能就會說出自己以為的原因。但那不一定是警察攔截的理由,這就給警察多一個理由來開罰。

紐森 州長在2022年秋季簽署的AB 2773法案,禁止警察再問這個問題。不僅如此,警察一開口就必須告訴被攔者攔截的理由。警察唯一不需要先陳述攔截理由的情況,是當警察認為「必須保障生命財產所面臨的迫在眉睫威脅」(to protect life or property from imminent threat)。

當初起草該法案的州眾議員霍登(Chris Holden)指出,該法有許多個目的,首先是減少警察的「藉口攔截」(pretextual stops),譬如只是因為換道沒有打燈,而犯規車輛附近並沒有其他車輛。但警察就用這種微小事件攔下駕駛人,然後仔細查驗是否有其他較大的違規,譬如駕照 或牌照逾期沒有註冊、車裡有沒有違法的藥品或武器等。

另外,這也是為了把警察與被攔者之間的緊張狀態降級。因為警察問的那句話可能被受攔者認為是挑釁,最後成為雙方起衝突的原因。霍登指出,這項法規是為了民眾受到平等待遇、警察必須負擔責任而制定的,希望因此增進社會的祥和。

第三,這項法規還要求警政單位監督該法的執行,包括必須做統計報告,用攔截的理由分門別類,把每個理由的攔截數量、值勤警察姓名等都列在報告上。