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為什麼攔你?加州警明起不能再問

編譯林思牧╱綜合報導
明年加州警察不能再問「你知道我為什麼攔截你?」（美聯社）
明年加州警察不能再問「你知道我為什麼攔截你?」（美聯社）

警察在攔截車輛或行人時，總是看似禮貌的先問一個問題。但加州在1月1日行將生效的一項新法，卻禁止警察再問這個問題。

曾經在加州被警察攔下的駕駛人和行人，可能數以百萬計之多。警察下車後來到被攔者旁邊，幾乎沒有例外的總是先問：「你知道我為什麼把你攔下嗎？」(Do you know why I pulled you over?)。誠實的人可能就會說出自己以為的原因。但那不一定是警察攔截的理由，這就給警察多一個理由來開罰。

紐森州長在2022年秋季簽署的AB 2773法案，禁止警察再問這個問題。不僅如此，警察一開口就必須告訴被攔者攔截的理由。警察唯一不需要先陳述攔截理由的情況，是當警察認為「必須保障生命財產所面臨的迫在眉睫威脅」(to protect life or property from imminent threat)。

當初起草該法案的州眾議員霍登(Chris Holden)指出，該法有許多個目的，首先是減少警察的「藉口攔截」(pretextual stops)，譬如只是因為換道沒有打燈，而犯規車輛附近並沒有其他車輛。但警察就用這種微小事件攔下駕駛人，然後仔細查驗是否有其他較大的違規，譬如駕照或牌照逾期沒有註冊、車裡有沒有違法的藥品或武器等。

另外，這也是為了把警察與被攔者之間的緊張狀態降級。因為警察問的那句話可能被受攔者認為是挑釁，最後成為雙方起衝突的原因。霍登指出，這項法規是為了民眾受到平等待遇、警察必須負擔責任而制定的，希望因此增進社會的祥和。

第三，這項法規還要求警政單位監督該法的執行，包括必須做統計報告，用攔截的理由分門別類，把每個理由的攔截數量、值勤警察姓名等都列在報告上。

加州 駕照 紐森

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