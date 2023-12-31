上路來首起 特斯拉電動皮卡事故照瘋傳

一輛Cyber​​truck在Skyline Boulevard上被迎面而來的豐田卡羅拉撞到。事發後Cybertruck靜止不動，橫在道路中間，車窗安全氣囊已經展開。（取自Reddit用戶boddhya）

一輛全新的特斯拉 電動皮卡車Cybertruck在北加灣區發生交通事故，極有可能是與這款備受矚目車型有關的第一起。事故照片在網路上瘋傳，引起網友熱議。

根據加州 公路巡警 (CHP) 發布的消息，事故發生在周四（29日）下午2時左右，一輛Cybertruck在巴羅阿圖的Skyline Boulevard（35號公路）被一輛迎面而來的豐田 Corolla汽車撞上。這輛Cybertruck正是繼11月正式發布後，首批投放街頭的其中一輛。

CHP透露，一名17歲少年駕駛豐田Corolla向南行駛中，突然轉向撞到了右側路肩土堤，重新回到道路上後越過雙黃線，隨即迎面撞上了當時向北行駛的Cybertruck。只有Cybertruck司機報告受了輕傷。CHP補充說，事發時，Cybertruck的「自動模式」（Autonomous Mode）或「自動駕駛模式」（Self-Driving Mode）並未啟動。

事故的照片和影片在網路和社群媒體上傳播開來。許多人指出，Corolla的前端被撞毀，而Cybertruck的前端似乎相對沒有受到傷害。

從照片和影片中可以看到，事發後Cybertruck靜止不動，橫在道路中間動，車窗安全氣囊已經展開。Cybertruck的側面有一些損壞，但沒有任何跡象顯示它無法駛離事故現場。

最先發布這些照片的Reddit用戶「boddhya」聲稱是駕車路過該地區時拍攝的，他描述受損的Corolla「看起來很可怕」。

當局表示，他們是透過自動簡訊收到事故通知的。此外，據汽車網站The Autopian稱，他們所獲得的資訊表明，事故中的Cybertruck實際上是公司所有的車輛，其車牌是德州，而受傷的司機與舊金山的一名特斯拉工程師同名。