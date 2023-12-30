暴風過境 太浩湖降雪…非常有限

太浩湖滑雪場今年降雪不足 雪道開放有限。（美聯社）

據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）報導，本周橫掃加州 和中央山谷（Central Valley）的暴風雪 並沒有給太浩湖（Lake Tahoe）周圍的滑雪勝地帶來多少降雪量，滑雪場仍得繼續人工造雪。

在塞拉（Sierra）山脈降雪量創紀錄的一年之後，12月份的降雪量依然很低，使得滑雪勝地不得不繼續開動造雪機。

國家氣象局（National Weather Service）周五（29日）上午預計，當日晚些時候到周六（30日），山區將有 「中等 」降雪；從晚上10點開始，海拔6000呎以上地區的冬季天氣警告將生效。

自27日以來，Kirkwood和Palisades滑雪場的降雪量僅為一吋，盆地內的開放地形也沒有明顯變化。據 onthesnow.com網站報導，29日上午，Heavenly滑雪場Heavenly開放了35條滑雪道（占全山滑雪道的28%），Northstar滑雪場開放了30條滑雪道（占全山滑雪道的12%），而Palisades滑雪場自本周以來開放了55條滑雪道（從3%增加到24%），這可能要歸功於人工造雪。

Palisades的網站顯示，其兩個地形公園Belmont和SnoVentures已經開放。Kirkwood滑雪場的開放率仍為58%，有49條滑雪道可供選擇。Mount Rose滑雪場仍然是該地區交通最便利的度假勝地，據報告有35條滑雪道開放，8 條纜車中有7條在運行。

今年的新年前夜在周日（31日），根據早期天氣預報，新年前夜將多雲，有可能下雪，最高氣溫約為39華氏度；預報員說，下周初也有可能下雪。國家氣象局預測，周三（1月3日）將是太浩湖未來一周出現明顯降雪的最佳時機。

不過是否成真仍有待驗證。因為今年12月的降雪量與該地區過去兩年同期的創紀錄水平相差甚遠。2022年12月，Palisades的降雪量為146吋；2021年最後一個月的降雪量為212吋。今年12月的26天裡，在海拔8000呎的地方只測到了38吋的積雪。