我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

暴風過境 太浩湖降雪…非常有限

編譯組／綜合報導
太浩湖滑雪場今年降雪不足 雪道開放有限。（美聯社）
太浩湖滑雪場今年降雪不足 雪道開放有限。（美聯社）

據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）報導，本周橫掃加州和中央山谷（Central Valley）的暴風雪並沒有給太浩湖（Lake Tahoe）周圍的滑雪勝地帶來多少降雪量，滑雪場仍得繼續人工造雪。

在塞拉（Sierra）山脈降雪量創紀錄的一年之後，12月份的降雪量依然很低，使得滑雪勝地不得不繼續開動造雪機。

國家氣象局（National Weather Service）周五（29日）上午預計，當日晚些時候到周六（30日），山區將有 「中等 」降雪；從晚上10點開始，海拔6000呎以上地區的冬季天氣警告將生效。

自27日以來，Kirkwood和Palisades滑雪場的降雪量僅為一吋，盆地內的開放地形也沒有明顯變化。據 onthesnow.com網站報導，29日上午，Heavenly滑雪場Heavenly開放了35條滑雪道（占全山滑雪道的28%），Northstar滑雪場開放了30條滑雪道（占全山滑雪道的12%），而Palisades滑雪場自本周以來開放了55條滑雪道（從3%增加到24%），這可能要歸功於人工造雪。

Palisades的網站顯示，其兩個地形公園Belmont和SnoVentures已經開放。Kirkwood滑雪場的開放率仍為58%，有49條滑雪道可供選擇。Mount Rose滑雪場仍然是該地區交通最便利的度假勝地，據報告有35條滑雪道開放，8 條纜車中有7條在運行。

今年的新年前夜在周日（31日），根據早期天氣預報，新年前夜將多雲，有可能下雪，最高氣溫約為39華氏度；預報員說，下周初也有可能下雪。國家氣象局預測，周三（1月3日）將是太浩湖未來一周出現明顯降雪的最佳時機。

不過是否成真仍有待驗證。因為今年12月的降雪量與該地區過去兩年同期的創紀錄水平相差甚遠。2022年12月，Palisades的降雪量為146吋；2021年最後一個月的降雪量為212吋。今年12月的26天裡，在海拔8000呎的地方只測到了38吋的積雪。

加州 暴風雪

上一則

加州安全擁槍 華人專家教戰

下一則

好市多年貨登場華人搶購 傳統口味受歡迎

延伸閱讀

紐約暖冬 跨年夜不會降雪

紐約暖冬 跨年夜不會降雪
加州跨年恐有雨雪陪伴 洛杉磯都會區今年雨量2倍於歷年

加州跨年恐有雨雪陪伴 洛杉磯都會區今年雨量2倍於歷年
去年14℉ 芝加哥今年聖誕節創史上第二高溫59℉

去年14℉ 芝加哥今年聖誕節創史上第二高溫59℉
暴風雪襲中部5州 造成數百宗事故 700萬人受影響

暴風雪襲中部5州 造成數百宗事故 700萬人受影響
史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度

史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度
日本迎入冬最強寒流 西日本恐降警報級大雪

日本迎入冬最強寒流 西日本恐降警報級大雪

熱門新聞

女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠