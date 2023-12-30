加州特定公共場合不准攜槍 聯邦法院法官擋下

加州禁槍新法遭聯邦法院暫停。（取自KABC電視台畫面）

加州 原訂2024年元旦生效的一項新制可能要暫停了，因為聯邦地區法院認定，特定公共場合禁止攜槍，明顯違背憲法第二修正案，因此下令暫停生效。

提告的加州步槍暨手槍協會（California Rifle and Pistol Association）固然開心，但州長紐森 也沒打算放棄，他在聲明稿中指出，加州將會繼續保護州法，實現憲法維護供公共安全的精神。

同時，紐森也批評法官的用詞，稱加州的限槍規定並不可憎（repugnant），令人憎惡的是法院的判決。聯邦地區法院的資深法官Cormac Carney在同意暫時禁制令的同時，稱加州新法是對憲法第二修正案可憎的反抗，公然反抗聯邦最高法院的最新裁定。

在今年稍早的紐約州 步槍暨手槍協會訟案中，聯邦最高法院近期裁定，紐約州的限槍令違憲。加州步槍暨手槍協會則據此提告，其會長Chuck Michel還說，加州進步派政客不願接受裁定，還試圖繞過限制妨礙自衛權，「這下被法院看穿了吧」。

加州Senate Bill 2修正案原訂2024年元旦上路，醫院、公園等26類公共場所不得攜槍進入，就算具備持槍執照也不可以。協會的Chuck Michel嘲諷新法荒謬，開車出個門都不知道要經過多少個禁區，難道每個都要捉嗎？法官的裁定才能讓加州人更安全，因為壞蛋都要怕守法民眾手裡的槍。