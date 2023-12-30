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加州安全擁槍 華人專家教戰

洛杉磯訊
美國加州南灣華人協會日前舉辦「華人擁槍安全知識公益講座」，邀請安防教官李維岳開講，教導華人買槍、擁槍的安全準則。（美國加州南灣華人協會提供）
美國加州南灣華人協會日前舉辦「華人擁槍安全知識公益講座」，邀請安防教官李維岳開講，教導華人買槍、擁槍的安全準則。（美國加州南灣華人協會提供）

假日即將來臨，犯罪團夥也蠢蠢欲動，如何保護自身安全至關重要。為讓華人加強家庭和自我防護，美國加州南灣華人協會邀請安防教官李維岳，日前在南加托倫斯市（Torrance）的Civic Center圖書館舉辦「華人擁槍安全知識公益講座」。

李維岳是美國步槍協會（NRA）認證手槍教官、拒絕成為受害者（RTBAV）計畫教官和加州司法廳（DOJ）認證的槍械安全講師。他為大家介紹了美國槍械安全準則、加州購槍注意事項、加州購槍執照申請步驟、正確存放和使用槍枝的方法等，還講解了如何參加槍枝安全證（FSC）考試。 

李維岳指出，槍枝安全在加州是一項法律，持有槍枝的任何人士，必須先擁有槍枝安全證，要獲得該證件必須參加司法廳的書面考試。槍枝安全證從簽發之日起，五年內有效，槍枝安全證失效後，如果不購買新槍，無需更新。

李維岳解釋，槍枝安全準則，是要準備射擊時，才把槍上膛；同時，槍口永遠指向安全的方向，在沒做好準備時，手指要離開扳機。他還指出，絕不能在過節時使用槍枝射擊慶祝，不要射向天空、水面、路面、或堅硬的物體；在不使用時，彈藥建議與槍枝存放在不同的地點。 此外，為了最大程度的安全，持槍者應使用能夠鎖定槍枝的安全裝置，例如保險箱，扳機鎖和電纜鎖。

依據加州的槍枝法律，年滿18歲才可以購買長槍，包括步槍(rifle)、霰彈槍(shotgun)；21歲才可以購買手槍，包括半自動手槍(semiautomatic)、左輪手槍(revolver)。李維岳指出，在加州，不具有槍枝經銷商執照的任何人進行槍枝銷售、或轉讓給另一個沒有執照的人都是違法的，槍枝轉讓需透過槍枝經銷商(FFL)完成。此外，只有在自己和家人生命受到直接威脅時，才能使用致命武力；當攻擊者沒有進一步的威脅，自衛權就會終止。

在加州，槍枝不能用來保護財產，只可用於保護生命安全。

李維岳還指出，在沒有隱藏攜槍證(CCW)的情形下，任何人在身上隱藏攜帶手槍、或在車內隱藏槍枝都是違法的；在機動車裡運輸槍枝需要上鎖，彈匣不得放在槍內。槍枝因不當存放造成死亡、或人身傷害，槍枝所有人要承擔法律責任。

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