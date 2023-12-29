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方文思同時選兩職 法院准了

編譯胡立宗／綜合報導
州議員方文思與州務卿韋伯的法律爭議暫告一個段落。（取自KCRA電視台畫面）
州議員方文思與州務卿韋伯的法律爭議暫告一個段落。（取自KCRA電視台畫面）

沙加緬度高等法院28日做出裁定，允許現任州議員方文思（Vince Fong）同時出現在聯邦眾議員加州眾議員的選票上，因此州務卿韋伯（Shirley Weber）在核定明年初選名單時，不得將方文思除名。28日是州務卿辦公室提交候選人名冊的最後期限。

不過，法官Shelleyanne W.L. Chang也強調，她相信她不會是最後仲裁者，同時該院也擔心同時列名兩張選票所可能產生的負面效應，包括方文思最終兩個職位都當選，但卻不擔任其中一職。法官不諱言，允許一個候選人同時出現在兩張選票上的法條似乎有點違背常理。

方文思與韋伯都沒有現身，而由委任律師代為出庭，兩造爭辯的同時，法官也在過程中提問，要兩造解釋，在一小時的審理後，高等法院作出裁定。

方文思的律師Brian Hildreth指出，州法並未限制候選人同時參選兩職，加上近代歷史從未出現同時競選兩職的先例，所以法規迄今仍不夠完備，「但決定權應在立法部門，只有州議會與國會可以決定誰是適格民代，不適任的民代自然會遭淘汰」。

韋伯的律師Seth Goldstein則說，選舉法規的8003(b)應可決定方文思不能同時參選兩職。法官則指出，該條只限獨立參選人，並不適用方文思的案子。Seth Goldstein反稱，正因為沒有人會同時參選多職，所以8003(b)才會維持了110年，因此應該視之為慣例。

律師Seth Goldstein還說，如果方文思的主張成立，某個非常受歡迎的政客是不是可以同時競選州長、副州長、州務卿、財政廳長與主計長，當選後再通通辭職，再用州長職權指定親友接任空缺，則民主制度何在？

法官對此說表示同意，確實荒唐，所以法律的界定並不完善。法官接著告訴方文思的律師，接下來的競選過程都會壟罩在法律爭議之下，也許上訴法院會認定方文思不能競選國會議員，因此選民在投票後才發現自己投了無效票，這也是對民主的傷害。

所以，法官最後表示，她雖然下了決定，但方文思的候選資格依然存有法律爭議，她應該不會是定讞者，暗示競選過程中可能官司不斷，或最後當選又被宣告無效。

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