Google遊說費用大增 力阻新聞保護法

Google大力阻止加州新聞保護法。（本報資料照片）

加州 議會2023年想要通過的「加州新聞保護法」（California Journalism Preservation Act），即Assembly Bill 886，雖然闖過眾議會，但卡在參議會，最快也要2024年會期開始才能審議。

這個法案為何難以過關，背後其實有兩股勢力相為抗拮，一是加州媒體，一是Google 、Meta等網路巨頭，因為一旦通過，網路平台取用新聞就得付費。

加州州務卿辦公室的資料顯示，加州新聞出版協會（California News Publishers Association）與新聞媒體聯盟（News/Media Alliance）2023年1月至9月花了16萬1519元在遊說議會。相對地，Google同期花了150萬元遊說州議員 ，遠高於前一年的花費。

州務卿辦公室的資料還顯示，4月至6月間，Google花了120萬元打廣告，包括一則將新聞保護法打成言論自由終結者的廣告。民主黨 一名策士認為，這則廣告其實是包裝精美的政治文宣，目的是動搖民意、影響議員，但民眾可能會誤以為法案會導致網路費增加，避開了重點、但又妨礙了法案。