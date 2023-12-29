室內工作溫度 加州明年擬定上限

加州政府明年還可能通過室內工作溫度的新規，避免室內高溫導致更多死傷出現。圖為汽車工廠示意。（美聯社）

熱負荷過高可能導致熱衰竭、中暑、心臟病與腎衰竭。聯邦疾病防治中心 （CDC）2021年的統計，死於過熱的人數達1600人，但無法確定過是否是在工作時發生。

加州 在2010年至2017年有20人因為熱負荷而死亡，七人在室內工作，但隨著氣候變遷，加州出現熱浪的機會越來越高。因此除了現行的室外工作溫度規定，加州政府明年還可能通過室內工作溫度的新規，避免室內高溫導致更多死傷出現。

KFF Health News報導，曾在聖伯納汀諾縣一處Amazon庫房工作的Sara Fee就在5月加州職場安全的公聽會上表示，他們一直都在移動，衣服每天濕透三至四次，因此她常感到噁心、暈眩。另外通風系統時有時停，設置的降溫休息區常常得走上半哩。

Amazon發言人Steve Kelly強調，庫房都有空調，也有對流風扇，如果需要休息，隨時都可以去，「同時，65萬8000平方呎的建物內，溫度從沒超過78度」。

加州在2005年就已經制定室外溫度超過95度時的工作規定，但全美目前只有明尼蘇達州 與奧勒岡州訂有室內工作溫度的規定，聯邦法規則卡在國會。加州如果能在明年3月定案、7月實施，則業者就須將室內溫度控制在87度下，如果員工還需要穿防護衣的話，室溫更需低於82度。真的無法降溫的地方，業者也須提供足夠的飲水、休息，降溫衣與降溫區。

勞資雙方對於這個溫度都不滿意，勞方認為溫度應該再低，資方則認為要求壓低溫度不合理。以餐飲業來說，法令本來就有要求，食材料理溫度必須高於多少度，因此要兼顧兩者是不可能的任務。但是勞方認為，加州工作人口高達1800萬人，加州開始動作才能帶動全美。

奧勒岡州室內工作的上限是80度，明尼蘇達州則是視型態由77度至86度。加州職業安全與健康標準委員會（California Occupational Safety and Standards Board）希望將室內溫度訂在82度至87度間，部分情況下可以不受限制。全案預計明年3月表決，夏季前實施。

雖然勞資雙方對於82度至87度的區間都不滿意，但委員會與負責執行的職業安全與健康局（CAL/OSHA）都認為，再調降閾值只會增加涉及的業者，並增加成本，因此必須重新審議，但委員會這麼多年來才好不容易達成共識，先推出一套規定更為重要。