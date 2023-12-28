氣候變遷引保險危機 廳長改革兩面不討好

美國歷史上索賠金額最大的十個野火災難，全部都發生在加州，而且其中的八個是過去十年之內發生的。（美聯社）

根據保險 資訊研究所(Insurance Information Institute)的數據，過去十年中加州 發生的大火造成房屋保險費暴漲，有些住在高火災風險地區的屋主甚至無法從保險公司購得一般的房屋險。顯然加州已陷入保險危機。州保險廳廳長正在研擬改革案，但他肯定會兩面不是人。

保險資訊研究所的報告指出，美國歷史上索賠金額最大的十場野火災難，全部都發生在加州，而且其中的八個是過去十年之內發生的。氣候變遷造成野火頻仍而且一發就難以收拾。近幾年在灣區發生的超大規模野火，包括2017年在納巴酒鄉的塔布斯野火(Tubbs fire)和阿特拉斯野火(Atlas fire)，2018年在溪口(Chico)附近的坎普野火(Camp fire)，2020年則有一系列因為閃電引發的北灣與聖他克魯茲山脈野火。

保險公司在這些大火後賠償的金額極高，以致公司不願再給高風險地區的住宅提供保險。屋主芬尼(Chris Finnie)住在聖他克魯茲山脈的巨石溪(Boulder Creek)，她的房子沒有燒掉，但是她原來的保險公司不再給她續保，她只好去買被稱為「公平計畫」(FAIR Plan)的骨幹保險。這種保險只賠住屋本身，房中與周圍的財物不保。保險範圍變得少，但她的保費 卻是火災之前的三倍，每年要付2800元。

2018年公平計畫的投保戶約占所有保險的1.5%，到了2020年卻已增加到3%，可見保險公司不保的住屋變成兩倍之多。屋主簡森(Jaimi Jansen)也是買公平計畫，一年的保費要1萬4000元，是過去的十倍之多。她表示，加州的房子已經貴得嚇人，保費比房價還嚇人，在加州擁有一棟房子開銷實在太大。她現在把一個房間出租，好能用租金貼補保費。

加州上一次的保險改革是在1988年，讓加州州民在保險上享受了將近30年的好時光，但如今好景不再，氣候暖化具體的衝擊了民生。州保險廳廳長來拉(Ricardo Lara)提出改革方案，希望在2024年底之前可以實現他的構想。

為了鼓勵保險公司繼續提供保險，改革案中會從寬審核保險公司漲保費的提案，這樣固然可以讓較多的州民得到正規的保險，但無疑保費仍然會比以前高很多。許多州民已經無力再抗爭，能用同樣的價格買到正規的保險，總比買賠得很少的公平計畫好。但保險公司並不買帳，他們已經開始批評該案無法實行。