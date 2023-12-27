加州房匙計畫 新建613套住房

「房匙計畫」再資助 613 套住房 幫助面臨無家可歸風險的加州人。（州長辦公室提供）

來自加州 州長紐森 辦公室消息，加州正在五個社區投資 建設 613 套新的可負擔住房（Affordable Homes）。這項「房匙計畫」(Homekey)總共已資助了1萬4652套住房，幫助人們離開街頭，走向穩定的住房之路。

州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布提供資金，以迅速建造更多可負擔住房並幫助無家可歸者。這筆資金來自州政府的 「房匙計畫」 計畫，將在加州五個社區新建 613 套可負擔住房，其中三分之一以上將留給長期無家可歸者。

紐森說：「房匙計畫仍然是加州為無家可歸者快速建造住房的最成功的例子之一。通過這一創新方法，我們已在全州各社區資助了超過 1萬4600 套住房」。「房匙計畫」由加州住房和社區發展部 (HCD) 負責管理，為將舊酒店、汽車旅館和其他場所迅速改造成可負擔住房的項目提供支持，為無家可歸者或面臨無家可歸風險的人提供經濟實惠的住房。

HCD 主任貝拉斯克斯（Gustavo Velasquez）說：「房匙計畫一直是全國各地社區應對無家可歸者危機的典範。它改變了我們的方法，重新定義了我們如何高效、快速地建造優質住房，幫助加州人擺脫街頭生活。」

「房匙計畫」 最初於 2020 年啟動，是Roomkey 項目的延伸，為更多類型的建築提供資金，並為更廣泛的無家可歸者或面臨無家可歸風險的人群提供支持，其中包括從寄養家庭或不安全環境中過渡到成年的年輕人。

當天宣布的 1億8200萬元 「房匙計畫」 資金，是加州解決無家可歸問題綜合方法的一部分。作為7億5000美元投資的一部分，加州最近宣布了新的資金，以幫助生活在露營地的人們。