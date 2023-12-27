我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

加州房匙計畫 新建613套住房

編譯組╱綜合報導
「房匙計畫」再資助 613 套住房 幫助面臨無家可歸風險的加州人。（州長辦公室提供）
「房匙計畫」再資助 613 套住房 幫助面臨無家可歸風險的加州人。（州長辦公室提供）

來自加州州長紐森辦公室消息，加州正在五個社區投資建設 613 套新的可負擔住房（Affordable Homes）。這項「房匙計畫」(Homekey)總共已資助了1萬4652套住房，幫助人們離開街頭，走向穩定的住房之路。

州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布提供資金，以迅速建造更多可負擔住房並幫助無家可歸者。這筆資金來自州政府的 「房匙計畫」 計畫，將在加州五個社區新建 613 套可負擔住房，其中三分之一以上將留給長期無家可歸者。

紐森說：「房匙計畫仍然是加州為無家可歸者快速建造住房的最成功的例子之一。通過這一創新方法，我們已在全州各社區資助了超過 1萬4600 套住房」。「房匙計畫」由加州住房和社區發展部 (HCD) 負責管理，為將舊酒店、汽車旅館和其他場所迅速改造成可負擔住房的項目提供支持，為無家可歸者或面臨無家可歸風險的人提供經濟實惠的住房。

HCD 主任貝拉斯克斯（Gustavo Velasquez）說：「房匙計畫一直是全國各地社區應對無家可歸者危機的典範。它改變了我們的方法，重新定義了我們如何高效、快速地建造優質住房，幫助加州人擺脫街頭生活。」

「房匙計畫」 最初於 2020 年啟動，是Roomkey 項目的延伸，為更多類型的建築提供資金，並為更廣泛的無家可歸者或面臨無家可歸風險的人群提供支持，其中包括從寄養家庭或不安全環境中過渡到成年的年輕人。

當天宣布的 1億8200萬元 「房匙計畫」 資金，是加州解決無家可歸問題綜合方法的一部分。作為7億5000美元投資的一部分，加州最近宣布了新的資金，以幫助生活在露營地的人們。

加州 紐森 投資

上一則

加州人比較幸運？購彩佔全美12.4% 中獎率超40%

下一則

小咖啡館配置堪比米其林 華人回中國歎「卷」氣十足

延伸閱讀

加州經濟適用房開發 州府5億融資搶破頭

加州經濟適用房開發 州府5億融資搶破頭
加州資源不足社區 州府撥食品健康冷藏補助

加州資源不足社區 州府撥食品健康冷藏補助
加州預算赤字高1倍 經濟學家：已出現經濟蕭條徵象

加州預算赤字高1倍 經濟學家：已出現經濟蕭條徵象
尹氏莊園30周年慶 紐森親自赴賀

尹氏莊園30周年慶 紐森親自赴賀
嚴打犯罪 加州公路警主動查案增3倍

嚴打犯罪 加州公路警主動查案增3倍
強制送精障者就醫法規遭部分縣市拖延 紐森怒

強制送精障者就醫法規遭部分縣市拖延 紐森怒

熱門新聞

上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

2023-12-20 15:32
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女帳號借友炒股 2年後被追繳3.7萬稅款

2023-12-20 01:20

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？