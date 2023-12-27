一分鐘看加州／被警察閃燈鳴笛 駕駛要當心

開車碰到警察攔停要特別注意言行。（本報資料照片）

在加州 開車難免會碰到警察攔檢，如果只是一般的酒測或追捕嫌犯，通常只要能出示三樣證明，就能順利離開，也就是駕照 、行照與保險證。但是如果是自己開車被後方警車閃燈鳴笛，這時可就要當心了，因為除了超速之外，還可能被懷疑有犯罪跡象，最常見的就是酒駕導致的行車不穩。

如果確實沒有觸法行為，可以依照美國民權聯盟（ACLU）的建議行事：

・打方向燈後安全地停到路邊，如果天色太暗，可以打開車內燈，避免警察誤會；

．關掉引擎，不要下車，雙手放在方向盤上；

・如果車內有武器，應該先告知警察，並且依照指示行動；

・不要說謊或給出錯誤的訊息，包括身分與車籍。

另外，避免節外生枝，額外的提問或要求，你可以：

・保持沉默，並讓警察知道你要行使緘默權；

・不同意搜查車內或任何物品，包括手機與包裹；

・這些權利受憲法保障，不論是否是美國公民 。

依照憲法第四修正案與加州法規與判例，執法人員都必須先向法院聲請搜索證，才能對民眾及其物品進行搜查，因此沒有違法、警察也沒有不利證據時，為了省事，也可以保持緘默、拒絕搜查，以便儘速離開。

關於手機部分，加州曾經發生過Riley v. California的案例，最後由聯邦最高法院才裁定，就算嫌犯遭到羈押與逮捕，警察都不能在沒有搜索狀的情況下查看手機。違反規定者，就算在手機內發現罪證，也不能當成呈堂證據。

因此，不同意搜查這點非常重要，因為警察可能很客氣地要求看看你的手機，當你順口答應後就構成法律上的「同意」，因此警察不必聲請搜索票，也能查看你的手機內容。如果發現違法證據，警方可以當成控罪的證據，不論是否與行車有關，順口答應等於幫警察省事，卻為自己找麻煩。

基於同樣道理，警察也不能查看車內的包裹、箱子，除非你同意。但你如果你同意就要小心點，舉例來說，如果紙箱裡正好有一瓶開過的酒，則警察可以指控你違法，因為加州規定，車內不能有開過的酒類瓶罐。

然而在特殊狀況下，也就是法律定義的「緊急情況」（exigent circumstances），為了避免危難、阻止銷毀罪證，與追捕嫌犯時，警方可以不經同意、沒有搜索票，逕行搜查嫌犯與其物品。因此沉穩應對警察攔停才是上策。