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水電瓦斯費成本 洛杉磯、聖荷西全美前5

編譯胡立宗／綜合報導
水電瓦斯費，洛杉磯市全美第三高。（洛杉磯市府臉書）
水電瓦斯費，洛杉磯市全美第三高。（洛杉磯市府臉書）

來自doxoINSIGHTS的報告指出，美國各州與各都會區居民的每月水電瓦斯費排名下來，加州雖然高於全美平均，但還不及前五名誇張地高。都會區部分，加州就「名列前茅」了，洛杉磯與聖荷西分居全美第三與第五名。

加州水電瓦斯費的每月平均為368元，高於全美的351元。不過，相比於前五貴的州還有一段距離：第一名是夏威夷州（633元）、緬因州（500元）新澤西州（467元）、康乃狄克州（463元）、佛蒙特州（428元）。

水電瓦斯費最低的五州分別是，密西西比州（255元）、南達科他州（278元）、北卡羅來納州（282元）、密蘇里州（284元）、喬治亞（286元）。

都會區部分，第一名是威斯康辛州密爾瓦基的每月538元，第二是紐約市的511元，第三才是洛杉磯市的455元，匹茲堡第四、439元，聖荷西439元「屈居」第五。

費用最低的依序是明尼蘇達州的明尼納波利斯（Minneapolis）、田納西州的曼菲斯（Memphis）、德州的奧斯汀（Austin）、喬治亞州的亞特蘭大（Atlanta）與北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）。

另外，doxoINSIGHTS也就每月基本開銷總額進行的排名，納入房貸或租金，汽車貸款、汽車與醫療保險、水電瓦斯與雜項等等，洛杉磯市每戶每月要支出2859元，全年3萬4313元，只輸給夏威夷市（每月3070元）。

北卡羅來納州 加州 洛杉磯

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