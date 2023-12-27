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安全2.0退休金法案 部分條款元旦生效

編譯林思牧／綜合報導

美國人民多數在退休儲蓄方面存的錢太少，政府擔憂將來會造成社會危機，去年12月底通過的「安全2.0法案」(SECURE 2.0 ACT)有鼓勵工作者多存退休金的作用，該法案的一些條款將在2024年1月生效。

財經顧問科沃特(Brian Colvert)指出，安全2.0法案既龐大又複雜，有些年初生效，有些2025年生效。法案裡的許多條款用意是提供許多種誘因(incentives)，鼓勵雇主與員工為退休財務及早規畫投資，雖然每個條款都有其利弊之處，但最終的目的是為了讓年輕的工作者可以很容易的開始存退休金，同時確保所存的退休金得到充分的保障。

該法的一些條款在2024年元旦生效，包括學生貸款的401(k)配合金(matching)。員工的學生貸款支付額(student loan payments)將被視為一般401(k)的投資額，雖然錢沒有進到員工的退休帳戶中，但該員工可以得到雇主的401(k)配合金。有些員工在念書的時候借了很多學生貸款，開始上班後還債的壓力很大，沒辦法存錢到退休帳戶，此法至少幫他們拿到一些利益。

年齡到達50歲的員工，如果發現過去存的錢不夠，新法還允許「401(k)追加投資額」(catch-up contributions)。另外，到2025年元旦開始，年紀在63-65歲的員工可以大幅度存追加投資，每年可以最多追加1萬元，也就是比普通追加上限多50%，而且這個上限未來逐年隨通膨調高。

如果雇主沒有提供401(k)，自購個人退休帳戶IRA也有改善，譬如2023年的投資額上限是6500元，2024年升高到7000元。另外，年紀在50歲以上的工作者可以每年最多追加投資1000元，但這個追加上限額不會因通膨調高。

科沃特指出，這些條款相當複雜，但公司的人力資源部門(Human Resources)有義務給員工提供諮詢服務，員工應該善用該部門的專長，盡量為退休後的生活做最有利的投資。

退休金 投資 401(k)

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