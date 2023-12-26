加州資源不足社區 州府撥食品健康冷藏補助

加州政府向資源不足社區提供進一步的幫助，以獲得新鮮健康食品。（州長辦公室提供）

據加州 州長辦公室消息，加州州長紐森 （Gavin Newsom）25日強調了向資源不足社區提供進一步的幫助，以獲得新鮮健康食品，以及為提高全州食品和農業企業的抗風險能力而提供的支持。

加州食品暨農業廳（CDFA）當天宣布通過 「健康冷藏補助金計畫」（Healthy Refrigeration Grant Program），為 103 個項目提供 900 萬元的補助金。這項計畫通過為低收入或低食品獲取率地區的街角便利店、小型企業和食品捐贈計畫提供節能冷藏和冷凍設備，幫助解決食品浪費問題。受資助者利用新設備儲存加州種植的新鮮農產品、堅果、雞蛋、肉類和乳製品，以及主流市場上通常無法買到的微加工食品，以及文化菜肴中常見的食品。

CDFA最近還從聯邦農業部（USDA）獲得 3800萬元用於新的高耐力食品系統基礎設施計畫

（Resilient Food Systems Infrastructure Program）。這項計畫將向農業生產者和加工商以及非營利組

織、地方政府實體、部落政府和在供應鏈 中間運作的機構提供補助金。

州長紐森表示：「這些項目將幫助更多的家庭吃上健康的加州食品，並支持處於食品供應鏈中心的辛勤工作的食品和農場企業。」

CDFA 將從 「高耐力食品系統基礎設施計畫 」中撥出 300 萬元，用於向農民和食品企業提供技術援助，並撥出 100萬元用於支持供應鏈的協調機制。