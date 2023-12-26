加州經濟適用房開發 州府5億融資搶破頭

Calmatters報導，適逢聖誕節，紐森（Newsom）政府正準備撥款5億多元興建經濟適用房，承諾替低薪學校員工、退伍軍人、農場工人、無家可歸者和其他貧困人口提供住房。

這個加州 新一輪「多戶型融資 超級可用資金」（Multifamily Finance Super Notice of Funding Availability ，Super NOFA）共提供5億7600萬元，也是該州第二年將其四個經濟適用房開發低成本貸款 或贈款計畫申請捆綁至「一站式」申請流程。

今年競爭格外激烈。7月來自加州各地超過100家開發商，240個住房計畫，共計超過2萬個單位向加州住房和社區發展廳提出申請，不僅僧多粥少，且要完全興建這些住房共需35億元，與州政府5億元資金差異甚大。許多無法得到這一輪融資的計畫不得不被擱置，再等一年。

近五年來，加州住房爭論焦點一直集中在是否，及如何消除建造新屋的障礙，面對長期住房短缺，加州立法者制定數十項法案。開發商和住房倡議者表示，可用的加州資金與要求的金額間差距，表明經濟適用房一個關鍵事實：興建成本高昂，無法回收成本，且需以某種方式填補資金缺口。

根據住房開發商表示，大多數情況下他們已獲得土地，建築設計和大部分融資都完成，加州資助的部分，是這個漫長而昂貴難題最後一塊拼圖之一。

沒有在今年的融資輪中得到資金的計畫，可改申請其他加州或聯邦計畫，但所有的資金申請競爭都很激烈，在大多數情況化，一旦無法得到這一輪融資，有些計畫不得不被擱置。

Eden Housing總裁曼多里尼（Linda Mandolini）說，「你得擱置它，等到明年」。該機構是一非營利經濟適用房住房開發組織，申請1億3500萬元支持其興建的十個計畫。然擱置興建計畫是有代價的，包括一年工資成本、現有貸款利息等，這使投資者更有時間與理由重新考慮他們的投資。

維克蘭住房與開發公司（Wakeland Housing and Depelopment Crop.）總裁路易（Rebecca Louie）坦言「我們的商業模式是希望中樂透。」她說，「我們最終可能會獲得9或11種不同資金來源，但這是需耗費3至9年時間才能拼湊完成。」該公司替五個計畫申請近4500萬元，但目前只有兩個計畫持續興建中。她指出，只有當所有資金來源都在正確的時間到位，一個計畫才能完成。這就是為什麼加州資助如此重要。

今年對負擔得起住房開發商來說，錯過加州資助的前景尤其令人擔憂。加州正面臨資金短缺，這意味著住房開發商可能無法仰賴前幾年那樣的意外之財，儘管債券提案可能會在明年11月交付公投，但前景未定。

好消息是，負擔得起住房開發商，很快就能消除許多監管問題。立法今年通過，明年元旦生效的法案其中之一，是保護許多替低收入住房預留的住房計畫，免受環評挑戰。另一項法案將使法院更容易將此類法律挑戰排除在法庭外。這些或許會使經濟適用房，未來更容易在加州發展。