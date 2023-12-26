加州經濟適用房開發 州府5億融資搶破頭
Calmatters報導，適逢聖誕節，紐森（Newsom）政府正準備撥款5億多元興建經濟適用房，承諾替低薪學校員工、退伍軍人、農場工人、無家可歸者和其他貧困人口提供住房。
這個加州新一輪「多戶型融資超級可用資金」（Multifamily Finance Super Notice of Funding Availability ，Super NOFA）共提供5億7600萬元，也是該州第二年將其四個經濟適用房開發低成本貸款或贈款計畫申請捆綁至「一站式」申請流程。
今年競爭格外激烈。7月來自加州各地超過100家開發商，240個住房計畫，共計超過2萬個單位向加州住房和社區發展廳提出申請，不僅僧多粥少，且要完全興建這些住房共需35億元，與州政府5億元資金差異甚大。許多無法得到這一輪融資的計畫不得不被擱置，再等一年。
近五年來，加州住房爭論焦點一直集中在是否，及如何消除建造新屋的障礙，面對長期住房短缺，加州立法者制定數十項法案。開發商和住房倡議者表示，可用的加州資金與要求的金額間差距，表明經濟適用房一個關鍵事實：興建成本高昂，無法回收成本，且需以某種方式填補資金缺口。
根據住房開發商表示，大多數情況下他們已獲得土地，建築設計和大部分融資都完成，加州資助的部分，是這個漫長而昂貴難題最後一塊拼圖之一。
沒有在今年的融資輪中得到資金的計畫，可改申請其他加州或聯邦計畫，但所有的資金申請競爭都很激烈，在大多數情況化，一旦無法得到這一輪融資，有些計畫不得不被擱置。
Eden Housing總裁曼多里尼（Linda Mandolini）說，「你得擱置它，等到明年」。該機構是一非營利經濟適用房住房開發組織，申請1億3500萬元支持其興建的十個計畫。然擱置興建計畫是有代價的，包括一年工資成本、現有貸款利息等，這使投資者更有時間與理由重新考慮他們的投資。
維克蘭住房與開發公司（Wakeland Housing and Depelopment Crop.）總裁路易（Rebecca Louie）坦言「我們的商業模式是希望中樂透。」她說，「我們最終可能會獲得9或11種不同資金來源，但這是需耗費3至9年時間才能拼湊完成。」該公司替五個計畫申請近4500萬元，但目前只有兩個計畫持續興建中。她指出，只有當所有資金來源都在正確的時間到位，一個計畫才能完成。這就是為什麼加州資助如此重要。
今年對負擔得起住房開發商來說，錯過加州資助的前景尤其令人擔憂。加州正面臨資金短缺，這意味著住房開發商可能無法仰賴前幾年那樣的意外之財，儘管債券提案可能會在明年11月交付公投，但前景未定。
好消息是，負擔得起住房開發商，很快就能消除許多監管問題。立法今年通過，明年元旦生效的法案其中之一，是保護許多替低收入住房預留的住房計畫，免受環評挑戰。另一項法案將使法院更容易將此類法律挑戰排除在法庭外。這些或許會使經濟適用房，未來更容易在加州發展。
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