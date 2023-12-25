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舊金山、聖荷西 8成房屋破百萬

編譯陳盈霖／綜合報導

FOX 11電視台報導，Visual Capitalist統計數據分析發現，加州有七個城市百萬房屋數量，比美國其他城市都多。包括舊金山、聖地牙哥、洛杉磯等，均名列全美百萬房屋數量前十大都市。

Visual Capitalist是使用Redfin和MLS數據，確認各大城市百萬房屋的數量。分析發現，截至2023年6月，美國有8.2%房屋為百萬房屋，接近2022年6月的8.6%高峰。

位居榜首的是舊金山，81%房屋至少百萬元以上，這數字低於去年的84.2%，第二名是聖荷西（San Jose，80%）。南加州橙縣安那罕（Anaheim）排名全美第三，有55%房屋價值超過百萬，第五名聖地牙哥（40%），其次是洛杉磯（38%）。奧克斯那（Oxnard）的35%排名第八。

非加州都會區百萬房屋最多的是夏威夷州檀香山（Honolulu，38%）。鹽湖城（Salt Lake City）和西雅圖（Seattle）均有33%百萬房屋，名列全美前十大之列。

報告指出，自2019年以來，美國百萬房屋數量增加一倍。分析師指出，房價上漲的一個原因，是買屋者激烈競爭。查看全部報告可上https://www.visualcapitalist.com/million-dollar-homes-us-cities/#google_vignette。

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