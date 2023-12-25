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無證生申請助學金 更簡便了

編譯胡立宗／綜合報導
Cal Grant申請規則簡化，更多學生能夠受惠。（美聯社）
Cal Grant申請規則簡化，更多學生能夠受惠。（美聯社）

Cal Matters報導，加州雖然在2011年就允許無證高中生申請助學金Cal Grant，但每年3萬5000名無證高中生申請後，只有三分之一強能夠順利拿到Cal Grant、繼續學業。不過，明年起申請程序簡化，人數可望增加。

對於拿不到聯邦補助無證學生來說，Cal Grant是他們升學的最後希望，公立學校學費全免，社區學院可領1650元。而且有了Cal Grant後，學生還能請領全職學生的助學金與社區服務補助金，每年合計可達1萬4000元。

但以2021年度為例，總共6萬2000名沒有合法身分的學生申請了Cal Grant，但最後只有2萬5000人拿到助學金，最大原因是申請程序太過複雜，不只無證學生申請不到，連一般生都不得其門而入。

而且無證學生（undocumented students）經常被當成外籍學生（international student），別說無法享受本州生的待遇，還可能被加收學費。社區學院的無證學生Leo Rodriguez就說，他註冊時就被當成外國人，因此要繳6000元學費。

原本申請程序的「陷阱」在於，除了要求申請人先提交保證書，還要在幾個月後追交正式申請，因此很多人以為交了保證書就可以了，但最後卻因為沒有正式申請而被剔除。

但在洛杉磯縣蒙特利公園市選出的加州眾議員方樹強（Mike Fong）努力下，2023年終於完成修法，將申請書與保證書合而為一，簡化California Dream Act Application（CADAA），使高中生能夠更簡單地完成申請，新的申請書將在2023年12月底放上網站https://dream.csac.ca.gov/landing

希望在2024年秋季班念四年制大學的學生，必須4月2日前完成申請，社區學院則可等到9月初。必須注意的是，因為加州大學系統不受州法限制，因此想就讀加大的人必須直接向各校區申請，加州州大與社區學院則照州法規定即可申請。

加州大學 蒙特利公園市 升學

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