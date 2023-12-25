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加州上月失業率 微升

編譯胡立宗／綜合報導
加州失業率持續攀升。（美聯社）
加州失業率持續攀升。（美聯社）

加州失業率在2023年11月達到4.9%，較10月增加0.1個百分點。但從2022年11月的4.1%來看，加州的失業率持續升高，雖然幅度不大。

加州就業發展部（Employment Development Department）指出，11月共有95萬3800人失業，月增2萬2300人、年增15萬6000人。

11月有32萬3975人可以獲得失業補助，10月為35萬6668，去年同期則為30萬6550人。新申請數在11月為3萬7594件，月減3115件，年減1萬227件。

帝國縣（Imperial County）仍是失業率最高的，達到18.7%。柯魯薩縣（Colusa County）第二、11.4%，杜拉瑞縣（Tulare County）第三、10.2%。

聖馬刁縣（San Mateo County）失業率最低、3.3%。舊金山與聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）第二、3.5%，瑪連縣（Marin County）、納帕縣（Napa County）、蘇諾瑪縣（Sonoma County）第三、3.7%。

相對的，加州11月的就業人數為1840萬6700人，較10月少了3萬5400人，較去年11月少了7萬7700人。11月新增9300個非農職缺，比去年11月增加1.5%，全美同期增加1.8%。

加州11大產業在11月有6個職缺增加，私教與醫療最多、1萬500個，休閒住宿增加7900個，資訊業增加1900個。專業與商業服務則減少1萬1100個職缺。

加州 就業 舊金山

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