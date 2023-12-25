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一分鐘看加州／加州代表物種 新增蒼白蝙蝠、雞油菌

編譯胡立宗／綜合報導
加州雞油菌。（取自Bay Area Mycological Society網站）
加州雞油菌。（取自Bay Area Mycological Society網站）

加州議會2023年通過決議，眾多代表物種將自2024年元旦起新增兩名代表，一是「州菇」加州雞油菌（學名Cantharellus californicus，俗稱California golden chanterelle），一是「州蝠」蒼白蝙蝠（學名Antrozous pallidus，俗稱California pallid bat）。

加州目前的代表物種包括，「州花」花菱草（California poppy），「州樹」加州紅木（California redwood），以及加州州旗上的加州灰熊（California grizzly bear）。新增的兩名是因為議員認為，列名能夠促進加州人對他們的重視、研究與保育。

菇菌類對於森林與草原生態的維持相當關鍵，既能分解枯死的草木，又能改善地下水的質與量，還能維護土壤的健康。加州土生土長的菇類眾多，但加州雞油菌特別受到歡迎。

蒼白蝙蝠能吃蚊子、黃蜂、蒼蠅、蠹蟲（bark beetle）與鑽木甲蟲（wood borer），每年替加州農業省下10億元的蟲害防治費，還能降低棲地附近的山火風險，加州不論何種生態系都能看到蒼白蝙蝠，平地、高山或沙漠。

蒼白蝙蝠。（取自Northern California Bats網站）
蒼白蝙蝠。（取自Northern California Bats網站）

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