一分鐘看加州／加州代表物種 新增蒼白蝙蝠、雞油菌

加州雞油菌。（取自Bay Area Mycological Society網站）

加州 議會2023年通過決議，眾多代表物種將自2024年元旦起新增兩名代表，一是「州菇」加州雞油菌（學名Cantharellus californicus，俗稱California golden chanterelle），一是「州蝠」蒼白蝙蝠（學名Antrozous pallidus，俗稱California pallid bat）。

加州目前的代表物種包括，「州花」花菱草（California poppy），「州樹」加州紅木（California redwood），以及加州州旗上的加州灰熊（California grizzly bear）。新增的兩名是因為議員認為，列名能夠促進加州人對他們的重視、研究與保育。

菇菌類對於森林與草原生態的維持相當關鍵，既能分解枯死的草木，又能改善地下水的質與量，還能維護土壤的健康。加州土生土長的菇類眾多，但加州雞油菌特別受到歡迎。