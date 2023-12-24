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國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

時薪比一比…40縣市高過加州規範 西好萊塢市全美稱冠

編譯胡立宗／綜合報導
西好萊塢市街景。（本報資料照片）
西好萊塢市街景。（本報資料照片）

加州2024年元旦起將調漲最低時薪至16元，但是柏克萊加大勞工中心（Labor Center）的調查顯示，至少40個縣市的時薪比加州還高。依照法規，如果當地時薪高於加州時薪，雇主必須遵守所在地規定，給與員工較高的薪資。

北加中，較知名的城市中，阿拉米達市（Alameda）：2023年7月1日即已調漲至時薪16.52元；貝爾蒙市（Belmont）：2024年元旦漲至時薪17.35元；柏克萊市（Berkeley）：2023年7月1日即已調漲至時薪18.07元；庫比蒂諾市（Cupertino）：2024年元旦漲至時薪17.75元。屋崙（Oakland）： 2024年元旦漲至時薪16.50元；巴洛阿圖市（Palo Alto）：2024年元旦漲至時薪17.80元。

還有東巴洛阿圖市（East Palo Alto）：2024年元旦漲至時薪17元；佛斯特城（Foster City）：2024年元旦漲至時薪17元；佛利蒙市（Fremont）：2023年7月1日即已調漲至時薪16.80元；半月灣市（Half Moon Bay）：2024年元旦漲至時薪17.01元。山景城（Mountain View）：2024年元旦漲至時薪18.75元。

另外，華人較多的舊金山市（San Francisco）：2023年7月1日即已調漲至時薪18.07元；聖荷西市（San Jose）：2024年元旦漲至時薪17.55元；聖馬刁市（San Mateo）：2024年元旦漲至時薪17.35元；聖馬刁縣屬地：2024年元旦漲至時薪17.06元；聖塔克拉拉市（Santa Clara）：2024年元旦漲至時薪17.75元。

南加部分，洛杉磯市（Los Angeles）：2023年7月1日即已調漲至時薪16.78元；洛杉磯縣屬地：2023年7月1日即已調漲至時薪16.90元；馬里布市（Malibu）：2023年7月1日即已調漲至時薪16.90元；巴沙迪那市（Pasadena）：2023年7月1日即已調漲至時薪16.93元；聖地牙哥市（San Diego）：2024年元旦漲至時薪16.85元；聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）：2023年7月1日即已調漲至時薪16.90元。

值得注意的是，西好萊塢市（West Hollywood）：2023年7月1日即已調漲至時薪19.08元，不僅是加州最高，更是全美最高，而且2024年7月1日還計畫再加薪。

加州 柏克萊加大 洛杉磯

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