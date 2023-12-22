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嚴打犯罪 加州公路警主動查案增3倍

編譯胡立宗／綜合報導
加州嚴打零售犯罪，至11月已逮捕1005人，追回贓物18萬件。（本報資料照片）
加州嚴打零售犯罪，至11月已逮捕1005人，追回贓物18萬件。（本報資料照片）

加州州長紐森近日宣布，因應全美與加州的零售犯罪增加，2023年截至11月底，加州公路巡警（CHP）已經發動215起主動追查（年增313%），528起刑事調查（年增47%），逮捕1005人（年增109%），尋回18萬7515件贓物（年增25%），顯示「務實公共安全計畫」（Real Public Safety Plan）確有功效。

紐森表示，美國各地的組織零售犯罪都在增加，加州所能做的就是比以往更積極地打擊犯罪、逮捕嫌犯。他很欣慰公路巡警在各地警力與檢察官的協助下，竭力遏止此種難以忍受的犯罪型態。

加州2023-2024年度預算編列了8億元打擊零售犯罪的專款，也就是州長所稱的「務實公共安全計畫」。除了例行執法，在節假日期間，如紐森11月所公布的，公路巡警還會增加人力執行「節日閃擊」（holiday blitz），針對加州各地的零售區域展開積極與秘密的執法行動，務使民眾、店家、商場都能安心過節。

自2019年以來，針對零售犯罪，公路巡警已經發動了1225次調查，逮捕超過1800名嫌犯，找回價值超過2100萬元的50萬件贓物。公路巡警局局長杜瑞（Sean Duryee）表示，今年的初步成果再度凸顯加州的方向沒錯。另外，州長紐森為了進一步協助各地防範犯罪，今年度已撥給55各縣市2億6700萬元的犯罪防治經費。

加州 紐森 預算

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