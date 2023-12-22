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拜登邊境政策擬妥協縮緊 加州西語裔議員喊不能退讓

編譯林思牧／綜合報導
參議員帕迪亞警告拜登不可在邊境移民政策上讓步。(帕迪亞官網)
參議員帕迪亞警告拜登不可在邊境移民政策上讓步。(帕迪亞官網)

拜登政府正在敦促國會通過對以色列與烏克蘭的援助案。共和黨國會議員把援助案與美墨邊界的防堵政策綁在一起，為了取得共和黨議員的支持。拜登總統似乎有意在邊界安全上妥協縮緊，加州的西語裔國會領袖發布聯合聲明，警告拜登不能退讓。

正當美國人民對俄烏戰爭感到疲乏之時，又出了以色列與哈瑪斯之間的戰事。而因為以色列報復哈瑪斯的大規模轟炸造成200多萬無辜巴勒斯坦人流離失所，美國各地出現許多要求以色列停火的示威抗議，拜登政府大力支持以色列的政策讓許多美國人不滿，尤其是年紀較輕的國民。

共和黨向拜登指出，邊界形同虛設不是國家應有的政策。自從拜登入主白宮以來，已有至少500萬的拉丁美洲偷渡客經過墨西哥進入美國。共和黨掌政的德州剛完成立法，讓德州的警察可以逮捕偷渡客並遣返，但民主黨掌政的加州卻採用剛好相反的政策，似乎對非法入境人士來者不拒。

共和黨把邊界安全和對烏克蘭與以色列的援助案綁在一起，如果拜登政府不加強防堵偷渡，援助案就不會過關。賀錦麗(Kamala Harris)2021年當上副總統以後，加州州長紐森任命帕迪亞(Alex Padilla)取代她的參議員的席位。日前帕迪亞與國會民主黨西語裔黨團(Congressional Hispanic Caucus)主席巴拉甘眾議員(Nanette Barragán)發布聯合聲明，警告拜登不可向共和黨讓步。

加州有800萬拉丁裔（西裔）州民，是加州各族裔中人數最眾多的族群，而因為生育率高以及偷渡入境者眾，未來佔的比例還會更高，在一人一票的民主制度中，拉丁裔現在掌控著加州民選官員的前途。但即使在美國出生拉丁裔(U.S.-born Latinos)之間，移民改革(immigration reform)也不是第一優先，經濟、通膨和失業的重要性都高於移民。

正值拜登的支持率陷入新低之際，民主黨的國會領袖卻給拜登出難題，民主黨之間似乎又出了新的分裂因素，拜登的連任之途堪稱崎嶇艱難。

拜登 加州 共和黨

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