無法可管 低收入公寓房租漲幅驚人

低收入公寓不在加州租金保障範圍內。(取自Pixbay)

前加州眾議員邱信福(David Chiu)提出的「租客 保障法案」(Tenant Protection Act)在2019年通過，把租屋者面臨的房租漲幅限制在某種程度。但過去兩年低收入 公寓的房租漲幅卻高得嚇人，令低收入租客苦不堪言。原來租客保障法沒有把低收入公寓列在保障範圍內。

邱信福在公職上頗有成就，他現在是舊金山市的市律師(City Attorney)。那項租客保障法的對象，是一般的公寓與出租房，每年房東 能漲的幅度跟幾項因素掛勾，譬如今年通膨仍高，房東可以給房客漲的幅度最多是10%。

低收入公寓有別於一般公寓，需要證明收入才有辦法申請，加州有30萬棟低收入公寓不在該法的保障範圍。邱信福指出，因為低收入公寓本來就有較多的限制，因此當時認為不需要讓限制變得更複雜。

但過去三年通膨高漲，低收入公寓的房東可以合法的給租客比一般公寓更高的漲幅。53歲的機械工康粹拉斯(Miguel Contreras)在聖荷西租了一間雙臥公寓。今年春季有一天他收到房東的信，預告在7月份他的房租會從1828元漲到2138元，也就是17%的漲幅。

他表示，過去20多年都住在這棟公寓中，通常每年會漲50元。但2022年7月和今年7月的漲幅都很大，因此他在2023年7月所付的房租比2022年6月的多出25%。現在他收入的一半以上是用來付房租，他只好在星期天也工作，沒辦法上教堂，也不能跟家人一起過周末。

為什麼低收入公寓的租金可以比一般公寓的漲幅高得多，這不違反常理嗎？究其原因，是因為這些房租的漲幅限度不是根據租客個人的收入，而是房東依據跟當地的收入中間值(local median income)綁在一起，這個數字每年都由聯邦住屋與城市開發局HUD計算公布。

在富裕區或通膨高漲的時候，譬如過去這兩三年，低收入公寓的租金上漲限度(rent increase ceiling)就會變得很高，因為地區的收入中間值升高許多。

有些房東會跟房客協商，但有些房東不管房客是否負擔得起，因為法律允許就盡量多賺錢，而且因為疫情期間很多低收入公寓的房客藉著政府的政策保護，很久都白住公寓，因此房東覺得趁機回收是應該的。