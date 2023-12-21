我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

無法可管 低收入公寓房租漲幅驚人

編譯林思牧／綜合報導
低收入公寓不在加州租金保障範圍內。(取自Pixbay)
低收入公寓不在加州租金保障範圍內。(取自Pixbay)

前加州眾議員邱信福(David Chiu)提出的「租客保障法案」(Tenant Protection Act)在2019年通過，把租屋者面臨的房租漲幅限制在某種程度。但過去兩年低收入公寓的房租漲幅卻高得嚇人，令低收入租客苦不堪言。原來租客保障法沒有把低收入公寓列在保障範圍內。

邱信福在公職上頗有成就，他現在是舊金山市的市律師(City Attorney)。那項租客保障法的對象，是一般的公寓與出租房，每年房東能漲的幅度跟幾項因素掛勾，譬如今年通膨仍高，房東可以給房客漲的幅度最多是10%。

低收入公寓有別於一般公寓，需要證明收入才有辦法申請，加州有30萬棟低收入公寓不在該法的保障範圍。邱信福指出，因為低收入公寓本來就有較多的限制，因此當時認為不需要讓限制變得更複雜。

但過去三年通膨高漲，低收入公寓的房東可以合法的給租客比一般公寓更高的漲幅。53歲的機械工康粹拉斯(Miguel Contreras)在聖荷西租了一間雙臥公寓。今年春季有一天他收到房東的信，預告在7月份他的房租會從1828元漲到2138元，也就是17%的漲幅。

他表示，過去20多年都住在這棟公寓中，通常每年會漲50元。但2022年7月和今年7月的漲幅都很大，因此他在2023年7月所付的房租比2022年6月的多出25%。現在他收入的一半以上是用來付房租，他只好在星期天也工作，沒辦法上教堂，也不能跟家人一起過周末。

為什麼低收入公寓的租金可以比一般公寓的漲幅高得多，這不違反常理嗎？究其原因，是因為這些房租的漲幅限度不是根據租客個人的收入，而是房東依據跟當地的收入中間值(local median income)綁在一起，這個數字每年都由聯邦住屋與城市開發局HUD計算公布。

在富裕區或通膨高漲的時候，譬如過去這兩三年，低收入公寓的租金上漲限度(rent increase ceiling)就會變得很高，因為地區的收入中間值升高許多。

有些房東會跟房客協商，但有些房東不管房客是否負擔得起，因為法律允許就盡量多賺錢，而且因為疫情期間很多低收入公寓的房客藉著政府的政策保護，很久都白住公寓，因此房東覺得趁機回收是應該的。

低收入 房東 租客

上一則

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

下一則

打造能源之都 加州帝王縣縣府展雄心

延伸閱讀

舊金山選務處退讓 增補充表格 亞裔候選人中文名獲通過

舊金山選務處退讓 增補充表格 亞裔候選人中文名獲通過
美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶
2024美股漲跌看通膨怎麼走 專家沙盤推演3套劇本

2024美股漲跌看通膨怎麼走 專家沙盤推演3套劇本
Fed降息可能不止75基點

Fed降息可能不止75基點
非法銷售調味菸草、電子菸 3家網購零售商挨告

非法銷售調味菸草、電子菸 3家網購零售商挨告
禮卡易遭盜刷 公司、銀行不改善 市府律師邱信福提告

禮卡易遭盜刷 公司、銀行不改善 市府律師邱信福提告

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元