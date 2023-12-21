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礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣英格伍的石油鑽取機組。（路透）
洛杉磯縣英格伍的石油鑽取機組。（路透）

民主黨主導的加州，號稱全美最綠、最環保，不過很多人可能不知道，議員們每年可是從石油業與建築業公會收取大額捐款，真的要他們通過嚴控汙染、平抑油價的法案，真的是說的比做的多很多。

非營利新聞機構Cal Matters近期指出，在石油業的Western States Petroleum Association與營造業的State Building and Construction Trades Council of California聯手之下，2023年度21個環保相關法案，只有7個走出議會、放到州長桌上。

Cal Matters指出，議員們除了不得不聽大金主的意見，還得在工作機會與環境保護間尋求雙贏，否則既沒有連任的競選經費，又沒有選票，在政壇那能有前途呢？

其中，Western States Petroleum Association與雪佛龍集團（Chevron Corp.）今年度已經花了1530萬元的遊說經費，是加州花錢最多的利益團體。石油業出的競選經費，今年度42萬7000元，2019年至今超過350萬元。

State Building and Construction Trades Council of California本來就與重視勞工議題的民主黨人友好，今年度贊助的競選經費為15萬7000元，2019年至今190萬元。

因此，部分民主黨人與環保倡議者說，加州最好的環保法案大概都夭折在石油與營造公會的聯手下了。出身工人家庭的加州參議員岡薩雷斯（Lena Gonzalez）雖然長期接受營造公會資助，2014年以來共2萬7800元，但她今年度推動的三項勞工健康法案都遭到封殺。岡薩雷斯說，「一堆人跟我說，抱歉啦，他已經答應了公會，所以不能支持我的法案」。

洛杉磯市鮑爾溫山的石油鑽取機組。（取自The Real Los Angeles ...
洛杉磯市鮑爾溫山的石油鑽取機組。（取自The Real Los Angeles Tours網站）

就連州長紐森出馬也不例外。他在2022年底召開臨時會，信心滿滿地要對貪得無厭的石油業開刀，但最後的法案只能用無牙老虎形容，只能在加州能源委員會底下設個監督委員會，追蹤石油價格以及擬定可能的裁處方式，但實際發揮功能可能要多年之後。

更別提公會還會「修理」太綠的議員，State Building and Construction Trades Council of California現任會長Chris Hannan受訪時說，他們的確會給議員臉色看（plays hardball with lawmakers），畢竟事關成千上百個工作機會。

Western States Petroleum Association的會長Catherine Reheis-Boyd則是事不關己地說，胎死腹中的法案連議員都覺得不對勁，走的太快太遠只會損失上萬個高薪職缺，難道大家還想再回到1970年代的石油危機嗎？重溫經濟低迷，連加油站都沒油的經驗嗎？

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