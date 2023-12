礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

洛杉磯縣英格伍的石油鑽取機組。(路透)

民主黨 主導的加州 ,號稱全美最綠、最環保,不過很多人可能不知道,議員們每年可是從石油 業與建築業公會收取大額捐款,真的要他們通過嚴控汙染、平抑油價的法案,真的是說的比做的多很多。

非營利新聞機構Cal Matters近期指出,在石油業的Western States Petroleum Association與營造業的State Building and Construction Trades Council of California聯手之下,2023年度21個環保相關法案,只有7個走出議會、放到州長桌上。

Cal Matters指出,議員們除了不得不聽大金主的意見,還得在工作機會與環境保護間尋求雙贏,否則既沒有連任的競選經費,又沒有選票,在政壇那能有前途呢?

其中,Western States Petroleum Association與雪佛龍集團(Chevron Corp.)今年度已經花了1530萬元的遊說經費,是加州花錢最多的利益團體。石油業出的競選經費,今年度42萬7000元,2019年至今超過350萬元。

State Building and Construction Trades Council of California本來就與重視勞工議題的民主黨人友好,今年度贊助的競選經費為15萬7000元,2019年至今190萬元。

因此,部分民主黨人與環保倡議者說,加州最好的環保法案大概都夭折在石油與營造公會的聯手下了。出身工人家庭的加州參議員岡薩雷斯(Lena Gonzalez)雖然長期接受營造公會資助,2014年以來共2萬7800元,但她今年度推動的三項勞工健康法案都遭到封殺。岡薩雷斯說,「一堆人跟我說,抱歉啦,他已經答應了公會,所以不能支持我的法案」。

就連州長紐森出馬也不例外。他在2022年底召開臨時會,信心滿滿地要對貪得無厭的石油業開刀,但最後的法案只能用無牙老虎形容,只能在加州能源委員會底下設個監督委員會,追蹤石油價格以及擬定可能的裁處方式,但實際發揮功能可能要多年之後。

更別提公會還會「修理」太綠的議員,State Building and Construction Trades Council of California現任會長Chris Hannan受訪時說,他們的確會給議員臉色看(plays hardball with lawmakers),畢竟事關成千上百個工作機會。

Western States Petroleum Association的會長Catherine Reheis-Boyd則是事不關己地說,胎死腹中的法案連議員都覺得不對勁,走的太快太遠只會損失上萬個高薪職缺,難道大家還想再回到1970年代的石油危機嗎?重溫經濟低迷,連加油站都沒油的經驗嗎?