非營利機構欠房租 遊民重回街頭

因非營利組織欠繳房租，洛杉磯縣受安置的前遊民被驅逐。（美聯社）

洛杉磯遊民 梅爾斯 (Jesus Mares) 新冠疫情 期間在非營利組織HOPICS（the Homeless Outreach Program

Integrated Care System，綜合照顧遊民體系）援助下，找到暫時住所，度過危機，然而好景不常。新冠疫情過後，該組職連續欠繳房租。梅爾斯遭房東驅逐，再度回到遊民處境。

CalMatters報導根據統計，南洛杉磯一地，由於HOPICS未能按時繳房租，共有306位新冠疫情期間遭其援助的遊民，再度回到無家可歸情況。

新冠疫情期間，聯邦政府發送1億元專款給洛杉磯縣，緊急處理疫情間遊民居住問題。此外聯邦政府發送2億2000萬元給六個城市，洛杉磯遊民服務機構 (the Los Angeles Homeless Services Authority) 就是其中之一。洛杉磯遊民服務機構於是轉交其他組織包括HOPICS，處理疫情期間安排遊民住所問題。

HOPICS是洛杉磯非營利組織「特殊社團服務」(Special Services for Groups) 旗下一個單位。據報導，從2019年至2023年間，HOPICS經由「快速住屋計畫」(Rapid Rehousing Program) ，一共安排3100位移民找到住所。

洛杉磯特殊社團服務2018年新冠疫情爆發時的年收入為8400萬元，新冠疫情期間，該機構於2022年的收入高達1億4910萬元。特殊社團服務除了從洛杉磯縣通過的H提案取得資助外，亦從聯邦、州府、地方政府取得援助遊民資助。

然而新冠疫情資助停止後，HOPICS面臨大批遊民遭房東驅逐問題。該組織承認仍欠房東租金，此外三家洛杉磯汽車旅館對HOPICS與其母機構洛杉磯特殊社團服務，提出控訴，指其欠繳安排遊民於這些汽車旅館住宿的租金。HOPICS與其母機構後來與原告三家汽車旅館達成和解，和解條件並沒有對外公布。

媒體CalMatters發文給監管HOPICS的洛杉磯遊民服務機構，然而該機構發言人沒有回覆CalMatters所提關鍵性問題，如取得大筆疫情資助金後，一共安排多少遊民經「快速住屋計畫」 遷入暫時住所。另外遊民離開「快速住屋計畫」所安排住所後，多少遊民再度回到無家可歸的生活狀態。