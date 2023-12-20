保護科羅拉多河水源 聯邦、南加協議減供
聯邦政府近日與南加兩個供水機關達成協議，以2億9500萬元換取科羅拉多河對兩者的減少供水，至2025年度科齊拉谷供水區（Coachella Valley Water District）將減少10萬5000英畝呎的需求，Quechan Indian Tribe則是3萬9000英畝呎。
聯邦官員同日亦宣布，已與帝國灌溉區（Imperial Irrigation District）達成協議，在今年度內減少10萬英畝呎的供水。
南加後續還將與聯邦締約的為帕洛斯福德斯灌溉區（Palo Verde Irrigation District）、Bard Water District，以及與科齊拉谷供水區的第二階段協定。Bard Water District與南加大都會供水區（Metropolitan Water District of Southern California）已有合作協定。
第一階段的夥伴計畫，至2025年度應能節省米德湖（Lake Mead）64萬3000英畝呎的供水。後續的計畫則將能節省米德湖160萬英畝呎的供水。
國會山莊報（The Hill）指出，科羅拉多河流域的總水量1500萬英畝呎，加州的水權達440萬英畝呎，占比近三成、最大用戶之一。聯邦墾務局（Bureau of Reclamation）局長圖頓（Camille Touton）表示，與加州各方合作協議至關重要，增強了科羅拉多河流域應對乾旱與氣候變遷的能力。
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