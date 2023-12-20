保護科羅拉多河水源 聯邦、南加協議減供

胡佛水壩以下的科羅拉多河河景。（美聯社）

聯邦政府近日與南加兩個供水機關達成協議，以2億9500萬元換取科羅拉多河對兩者的減少供水，至2025年度科齊拉谷供水區（Coachella Valley Water District）將減少10萬5000英畝呎的需求，Quechan Indian Tribe則是3萬9000英畝呎。

聯邦官員同日亦宣布，已與帝國灌溉區（Imperial Irrigation District）達成協議，在今年度內減少10萬英畝呎的供水。

南加後續還將與聯邦締約的為帕洛斯福德斯灌溉區（Palo Verde Irrigation District）、Bard Water District，以及與科齊拉谷供水區的第二階段協定。Bard Water District與南加大 都會供水區（Metropolitan Water District of Southern California）已有合作協定。

第一階段的夥伴計畫，至2025年度應能節省米德湖（Lake Mead）64萬3000英畝呎的供水。後續的計畫則將能節省米德湖160萬英畝呎的供水。

國會山莊報（The Hill）指出，科羅拉多河流域的總水量1500萬英畝呎，加州 的水權達440萬英畝呎，占比近三成、最大用戶之一。聯邦墾務局（Bureau of Reclamation）局長圖頓（Camille Touton）表示，與加州各方合作協議至關重要，增強了科羅拉多河流域應對乾旱與氣候變遷的能力。