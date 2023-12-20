北加沙斯達縣興建風力發電 遭遇阻力

加州在沙斯達縣建設風力發電計畫遭到社區反對。(美聯社)

加州 最北部廣闊綠色山丘上，政治充滿紅色和喧鬧。一項旨在為氣候友善能源項目鋪路的新州法律正面臨挑戰。

州官員首次利用法律賦予的權力，獲得在沙斯達縣（Shasta County）建造48台巨型風力渦輪機計畫的批准權。這些權力通常由地方官員掌握。他們不僅遇到了對該項目的反對聲浪，還遇到了這個以厭惡高壓政府而聞名地區，對沙加緬度民主黨 人更廣泛憤怒。

此前，縣議會拒絕了州長紐森 的新冠命令，嘲笑該州支持更嚴格的槍支限制，並誓言要就該縣是否可以手工計票的問題向立法機關提出質疑。

現在，新的AB 205氣候法案，使沙斯達縣農村地區與州政府再次發生爭執。 上個月末，縣官員提起訴訟，質疑加州能源委員會對噴泉風（Fountain Wind）風力發電計畫的管轄權，對抗進一步加劇。

沙斯達縣議長瓊斯(Patrick Jones)表示：「我們解決這個問題並進行反擊是正確的事情。」

該地區的抵抗通常來自右翼，最近又來自極右翼。相較之下，在瑞定以東3哩的林地提出的風電項目卻引起了各界的反對，其中包括當地的皮特河部落 (Pit River Tribe)加入了原告方。

「現在所有人都站在同一邊：異教徒、基督徒、民主黨、川普派，」皮特河部落成員麥克丹尼爾斯(Brandy McDaniels)說，「我們對這個地區的熱愛，將我們的社區聯繫在一起。」

對渦輪機的反對意見相當廣泛，其中一些渦輪機的高度將達到 600呎。其中包括對清潔能源好處的懷疑、對在高塔上飛行的消防飛機安全的威脅，以及對森林和野生動物幹擾的擔憂。

對風場的擔憂，反映了再生能源企業在加州許多可能建置風電的社區中不受歡迎。這種厭惡情緒，可能會減緩加州用清潔能源取代導致全球暖化的化石燃料的進程。 加州官員對此感到沮喪。對開發商來說，這是一個雷區。

想要建造噴泉風計畫的休士頓公司 ConnectGen 開發副總裁勞羅（ Mark Lawlor） 告訴紀事報，「我們需要在州內獲得所有能獲得的風才能實現」加州的能源目標。 「沒有那麼多地方擁有合適的風能和所有合適的資源，例如輸電資源。」

紐森去年將 AB205 簽署為法律，部分原因是為了幫助加州實現到 2045 年所有電力均採用無碳能源的目標。這一雄心勃勃的目標是加州應對氣候變遷的重要舉措之一。

除此之外，新法律允許風能和太陽能專案開發商向加州能源委員會申請簡化審查和授權。 歷史上，這個過程由市和縣負責處理。