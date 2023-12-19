加州下班後抽大麻 明年起受工作保護

自2024年元旦起，在非工作時間吸食大麻的員工將面臨保護。（FOX截圖）

FOX 2電視台報導，自2024年元旦起，在下班和離開工作場所時使用大麻的員工將獲得保護。根據2022年9月18日得到加州 州長紐森（Gavin Newsom）批准， 明年元旦生效的加州「公平就業 和住房法案」（Fair Employment and Housing Act，AB 2188），雇主不得因某員工在工作以外使用大麻產品而解雇、懲罰該人。

加州於1996年成為第一個醫療用大麻合法化 的州，2016年成為第一個將娛樂用大麻合法化的州之一，但AB 2188法案是該州第一個專門替使用合法大麻員工提供工作場所保護的相關法令。

在AB 2188法案前，雇主有權對在休息時間使用醫療用或娛樂用大麻的員工進行紀律處分，但該法通過後，雇主該行為將被視為非法。舉例來說，若一名員工選擇在周末下班、離開工作場所後使用娛樂用大麻，周一上班時，雇主無法因他們在周末吸食大麻對他們進行處分。

該法案還禁止雇主在工作申請者有過去吸食大麻證據的情況下，保留針對申請者的藥物篩查結果。與就業相關的藥物測試新的整體目的，是測試工作和工作場所是否帶來損害，而非測試該員工是否長期使用。不僅如此，雇主詢問潛在員工是否吸食過大麻，將成為違法行為。

但仍有些例外情況。該法不允許員工在工作時間持有、吸食話使用大麻。該法還指出，沒有任何情況可影響「雇主維護無毒品和酒精工作場所的權利或義務」。

此外，「建築業」員工及需要美國國防部（U.S. Department of Defense）許可的聯邦工作申請者或員工，也可能因在工作之外使用大麻而面臨紀律處分或解雇。