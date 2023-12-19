加州死亡率低於30萬人 疫後首次下降

最新統計數據顯示，加州2023年死亡人數將低於30萬人，與新冠疫情爆發前情況類似。（美聯社）

新冠疫情 2020年爆發後，加州 今年首度出現死亡人數下降情形。最新統計數據顯示，加州2023年死亡人數將低於30萬人，與新冠疫情爆發前情況類似。

加州今年至今死於新冠人數約為6000人，比去年此時1萬8000名新冠死者情況大幅下降。截至目前為止，新冠一共奪走10萬4000人加州人性命。專家指出，新冠目前的危險性與流行性感冒與肺炎類似，仍是高危險的傳染疾病。

新冠疫情爆發前，加州於2017年至2019年每年死亡人數約為27萬。2020年在新冠疫情陰影下，加州死亡人數劇增為31萬5000人，2021年與2022年分別為33萬人與31萬人。

舊金山加大醫學系主任瓦區特醫師 (Dr. Bob Wachter) 親眼目睹新冠傳染的演變。他說，現在民眾對新冠病毒的免疫能力已大幅提升。

他說，新冠疫情尖峰期，醫院急診室新冠病患充斥，醫生護士無法充分照顧其他病患。因此，除了新冠死者人數飆升外，其他不同病情病患的死亡人數也上升，主要原因是醫療人員短缺所致。

如果目前情況不變，加州今年死亡人數可望降至29萬5000人。情況如何，有待觀察未來數周呼吸道病毒傳染情形。灣區公共衛生專家上周指出，目前廣為傳染的呼吸道病毒包括新冠病毒、流感 病毒、 呼吸道融合病毒 (RSV) 。

加州公共衛生局最新公布的呼吸道病毒看板 (respiratory dashboard) 中，將新冠病毒與流感病毒並列，追蹤報導這兩種病毒的感染測試、住院、死亡人數。這是新冠疫情爆發後，加州公衛局首度以這種綜合性病毒看板取代過去的新冠疫情看板。

新冠疫情前兩年，加州流感死亡人數下降，這可能是疫情期間施行的社交隔離政策。現在罹患流感人數已回到疫情前狀態。一般流感傳染尖峰期是在年底12月至隔年2月。

雖然新冠疫情於2020年與2021年分別奪走3萬3000與4萬5000加州人性命，加州最為致命性的疾病仍為心臟病與癌症。加州今年前十月共有5萬1000人因心臟病喪生，死於癌症的加州人亦約5萬人，其他主要因素為意外事件、中風，以及阿茲海默症，這幾種主要疾病每年各奪走1萬3000至1萬5000名加州人的性命。