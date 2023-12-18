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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

記者陳開、趙健、劉子為／聖地牙哥報導
CBP在牆邊建走線人收容營地。（記者陳開／攝影）
CBP在牆邊建走線人收容營地。（記者陳開／攝影）

持續數月有餘的美墨邊境危機，至今仍無緩解跡象。大量走線人闖關，令美國海關與邊境保護局（CBP）拘留中心人滿為患，不得不在邊境的荒野中，設置臨時拘留點。然而營內物資貧乏，讓走線人的生存面臨挑戰；有中國走線人受傷多日無人照顧，還有人病亡。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

12月的聖地牙哥（San Diego）寒風凜冽，邊境的荒漠地區，更是如此。荒郊小鎮Jacumba Hot Spring，位於聖地牙哥東南約80哩，靠近美墨邊境墻，是走線人闖關的熱門地點之一。當地居民Samuel Schultz與非盈利組織合作，每天帶領志願者為走線人提供人道主義救助。他表示，最近幾個月，每天都有約350到500名走線人在此闖關，他目測其中近半是華人。

志願者領頭人Samuel Schultz統籌救助物資。（記者陳開／攝影）
志願者領頭人Samuel Schultz統籌救助物資。（記者陳開／攝影）

無標誌建築 僅能衛星定位

為方便管理數量龐大的走線人，CBP在邊境荒漠中設置多個臨時拘留營。Samuel Schultz說，具體的拘留營數目，CBP沒有公布。目前志願者團體找到的有三個，附近均沒有標誌性建築，只能通過衛星地圖定位。志願者通常用「Moon」、「177」及「Willow」稱呼三個營地，其中「177」營地規模最大，經常有上百名走線人拘留在此。

美墨邊境位於聖地牙哥的主要移民營地。（記者劉子為製圖）
美墨邊境位於聖地牙哥的主要移民營地。（記者劉子為製圖）

「CBP拒絕稱呼這些臨時營地是拘留營，並稱走線人可以自由離開。」Samuel Schultz表示，實際情況並非如此，這些走線人進入營地後，會被戴上腕帶，除CBP的車輛外，其他車輛根本不能將他們運走。「如果這不是拘留，那什麼是拘留？」

三個臨時營地通向外界的道路，都只有一條碎石子路，路口按放「限制區域」的路牌，指出只有授權車輛才可進入。世報記者跟隨志願者車輛，才得以找到並進入這些營地。營區中，隨處可見荷槍實彈的CBP警員巡邏，面對記者的採訪問題，一概以無可奉告回覆。

營地門口警告牌，禁止普通人進入。（記者陳開／攝影）
營地門口警告牌，禁止普通人進入。（記者陳開／攝影）

露天營地環境糟 難擋嚴寒

Samuel Schultz說，營地完全露天，環境非常糟糕；當地入夜後氣溫通常會降至冰點，且伴隨凜冽大風。CBP不僅沒有準備任何遮風擋雨的措施，甚至基本的飲用水與食物都不足；現在營地內的帳篷，取暖用的烤火坑與木材，都是志願者捐贈並一點點協助搭建起來的。營地早期，就只有照明設施與移動廁所，甚至沒有垃圾桶，導致衛生條件糟糕，垃圾遍地。

考量現在還沒有到深冬，氣溫仍會持續降低。Samuel Schultz認為，將來走線人的生活環境，會更加糟糕。「營地內帳篷數量不夠，許多走線人都是三、四人擠一個帳篷，還有很多人只能露天過夜，在吃不飽、穿不暖的情況下，本就難以抵禦嚴寒，氣溫繼續下降，後果不堪設想」。

沒有帳篷的中國走線人，只能自己想辦法取暖。（記者陳開／攝影）
沒有帳篷的中國走線人，只能自己想辦法取暖。（記者陳開／攝影）

急診室醫師鄭向婷（Theresa Cheng），近期一直在當志願者幫助營內的走線人。她表示，營地衛生條件不佳，她十分擔憂流感等疾病。「在營內缺醫少藥的情況下，一旦疫病蔓延，後果不堪設想。」鄭向婷說，此前已有至少兩名走線人，因為沒有得到即時救治，病死營中。

中國人語言不通 求助無門

除缺醫少藥外，當地沒有會說中文的志願者也是很大問題。鄭向婷表示，中國走線人數量很多，他們絕大多數不會英文。曾有一名中國走線人，腿部受傷躺在帳篷內無人問津，好在她即時發現，並將他送急診。鄭向婷還發現，需要立刻獲得醫師關注的中國走線人其實不少，但很多受語言影響，求助無門。

因為營內資源有限，生存條件糟糕，還出現殘酷的「叢林法則」現象。有中國走線人說，自己活下來最重要，肯定要找青壯年「抱團取暖」，哪有閒工夫去管「老弱病殘」。受傷沒人管，同胞也不幫忙的冷漠現象，其實很多。

對於營地環境嚴苛的詢問，CBP發言人通過郵件表示，會在法律允許範圍內，與多機構合作，為走線人提供物資上的幫助。不過Samuel Schultz則表示，從最近幾個月的經驗看，CBP似乎沒有尋求合作的跡象，他們根本沒有做好如何管理如此龐大數量走線人的準備。

營地中的食物、水等基本生存資源，絕大多數都是非盈利組織提供。在約一個月前，營地90%的飲用水與幾乎100%的食物，都靠志願者每日搬運。CBP基本就是把人集中在這裡，任由他們自生自滅。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

華人走線人排隊領取食品。（記者陳開／攝影）
華人走線人排隊領取食品。（記者陳開／攝影）

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