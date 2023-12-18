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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

唯一國語志願者 華女醫穿梭邊境拘留營地

記者子為、陳開、趙健／聖地牙哥報導
急診室醫師鄭向婷（Theresa Cheng）在醫療車內準備為走線人提供醫療服務。（記者陳開／攝影）
急診室醫師鄭向婷（Theresa Cheng）在醫療車內準備為走線人提供醫療服務。（記者陳開／攝影）

當新一批走線人進入「177」營地時，一位身穿藍色羽絨服的女性快步上前給他們發放「歡迎進入美國」的物資，並靈活地在西語和國話之間切換，她叫鄭向婷（Theresa Cheng），可能是目前在加州的美墨邊境上幫助走線人的志願者中，唯一會說國語的一位。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

鄭向婷是一名急診室醫生，任教於舊金山加大（UCSF），她還是一名人權律師，並是公益組織「Border Kindness」的董事會成員，該組織一直致力於幫助美墨邊境上的走線人，不僅提供生活基本物資，還給走線人普及法律與人權。鄭向婷在移民與人權領域耕耘多年，她曾參與救治無人陪伴的移民兒童，也曾和美國公民自由聯盟（ACLU）合作調查移民拘留所的衛生情況。

11月下旬，鄭向婷抽出一周時間，從她居住的舊金山來到Jacumba Hot Spirngs，起早貪黑的在走線人安置營提供各種幫助。她和其他志願者每日往返於三個主要營點，駕駛小巴給走線人送水、食物、衣服、衛生巾及基本藥物等生活必需品，並向走線人宣傳他們的合法權益。

作為醫師的鄭向婷，還會為生病、受傷的走線人進行診斷和醫治。她表示，許多營地的醫療資源十分有限，加上走線人有語言障礙等問題，很多傷病情況無法得到即時的醫治。CBP開設這些露天營地集中管理走線人，其實已經有數月時間，直到11月末，才有第一輛醫療車能夠進入，醫師才能有相對較好的環境，為受傷的走線人提供救治。

鄭向婷的到來讓許多中國走線人能夠及時求助，不過她仍希望有更多說國語的醫師，加入他們的團隊，這樣能幫助更多中國走線人。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

鄭向婷在和走線人接觸的過程中，會反覆強調志願者行為與政府無關；在她看來，CBP目前的作為非常有限。她指出，最開始到營地的走線人，幾乎是一無所有的狀態，許多人自己砍樹生火，搭建庇護所，以抵禦夜間的寒冷。目前營地內的帳篷也大多是志願者團隊帶來的，移動衛生間是市政府安置的，CBP幾乎沒有提供什麼幫助。

對於CBP將走線人分配到不同營地的規則，鄭向婷也有疑問。她說，有的營地，明顯青壯年居多；有些則以老弱病殘為主。這樣分配，不利於走線人間互相幫助，她不清楚CBP的分配邏輯是什麼。

鄭向婷還指出，儘管官方表示因走線人數量過多，CBP拘留中心人滿為患，才將部分走線人安置在露天營點，但沒人知道事實究竟如何。對於非盈利機構與志願者提出的質疑，CBP沒有回應。

作為醫師的鄭向婷會在營點幫生病受傷的走線人進行診斷和醫治。（記者劉子為╱攝影）
作為醫師的鄭向婷會在營點幫生病受傷的走線人進行診斷和醫治。（記者劉子為╱攝影）
急診室醫師鄭向婷（Theresa Cheng）苦於幫助走線人的物資不足。（記者陳...
急診室醫師鄭向婷（Theresa Cheng）苦於幫助走線人的物資不足。（記者陳開／攝影）

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