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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

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中國走線大軍自成一格 成特殊群體

記者趙健、陳開、劉子為／聖地牙哥縣報導
剛入境美國的中國走線人，抱團在營地內尋找聚集地。（記者陳開／攝影）
剛入境美國的中國走線人，抱團在營地內尋找聚集地。（記者陳開／攝影）

近年來所有非法穿越進入美國的走線人中，中國人構成了一個特殊的群體。

特點一：並非全是窮人

疫情後走線來美國的中國人，改變了人們對非法移民的傳統印象：他們不再是生活在底層的勞工，而是一些對意識形態、社會結構和經濟環境不滿的人；其中一些人在中國甚至過著相當富足的生活。

在美墨邊境的營地上，可以輕易分辨出來自中國的走線人。他們大多衣著整齊、裝備齊全，有些人甚至背著時尚皮包、穿著新款運動鞋，守在自己的拉桿箱旁，等待邊境巡警的拘捕。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

特點二：抱團取暖

中國走線人的另一個特點是集體行動。在美墨邊境周圍的營地裡，他們三五成群，有些甚至是多達幾十個人的團隊，他們一起紮營、一起領物資，形影不離，鮮與外人交流。

一群從中國福州的年輕走線人告訴記者，他們之中有人曾是出租車司機，有人是理髮師，疫情後過於激烈的競爭環境，才讓他們鋌而走險。不過好在大家一起行動，路上並沒有遇到什麼困難。

特點三：安排周詳、有本地接應者

華人的風險意識通常較高，極少走一步算一步。相較於其他族裔的走線人，中國人對入境後的流程、離開庇護所後的打算以及美國當前的就業形勢非常清楚。紐約是中國走線人的第一目的地，而且他當們中的很多人在美國都有事先聯繫好的接應者。

一位走線人表示，儘管美國許多城市的庇護所可以包吃包住，但中國人通常不會久留，而是希望儘早開啟新生活。

特點四：路線各異

中國走線人的路線通常更為複雜，且差異較大、由於簽證受限，一些人透過申根簽或日簽進入墨西哥，還有些人利用韓國簽證免簽進入巴拿馬，繞開熱帶雨林。還有人在中介的安排下，直接獲得墨西哥簽證，以最短的路線完成穿越。

此外，由於近年來社媒的興起，一些「走線前輩」會在抖音等平台分享自己的經驗，並透過Telegram等通訊軟件與有意者聯絡，提供諮詢。 這使得一些人能夠在沒有「蛇頭」的情況下，自行規畫路線，僅花費幾千美元就能抵達美國。

特點五：全家出動

在中國的走線大軍中，有許多全家出動的家庭，他們冒險的目的是為了給下一代創造更開放的教育環境。 一位來自中國四川的父親說，他希望自己四歲的女兒擁有一個快樂的童年。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

背著時尚皮包、衣著整齊的中國走線人。（記者趙健/攝影）
背著時尚皮包、衣著整齊的中國走線人。（記者趙健/攝影）
西南邊境非法穿越人數(中國國籍) 記者趙健/製表
西南邊境非法穿越人數(中國國籍) 記者趙健/製表

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