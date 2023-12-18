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失業救濟金領取 換新廠商

編譯組／綜合報導
加州EDD更換失業救濟金領取承包商，機構仍建議失業借記卡的持卡人，保持警覺：「謹防詐欺詐騙行為。」(圖取自EDD臉書)
加州EDD更換失業救濟金領取承包商，機構仍建議失業借記卡的持卡人，保持警覺：「謹防詐欺詐騙行為。」(圖取自EDD臉書)

加州先前發生數十億元的大規模疫情失業救濟金詐欺案件，「加州就業發展廳」(EDD)目前即將有一個新合作的失業與傷殘付款承包商，期望將是萬惡失業詐騙時代的結束。失業金詐欺導致被裁員員工嚴重受傷害，並加重警方工作量。

EDD告訴新聞媒體「CalMatters」，計畫已從本月初開始通知85萬名失業金福利受益者，他們將有新支付提供者：Money Network，其為財務科技公司「Fiserv」旗下的電子支付公司。聯邦政府與加州州長紐森也用其來支付新冠疫情時期的補助經費。

Money Network經過競標過程之後贏取EDD合約。EDD也正進行為期五年、耗資12億元的技術改革計畫，稱為「EDDNext」。

雙方合約將主要經由借記卡支付失業救濟金，於EDD先前與美國銀行的協議內容相似。EDD還將於五年內向Money Network支付3200萬元、提供失業員工直接存款至銀行帳戶的選項，預期將於2024年春天推出服務項目。

明年1月中旬開始，自EDD領取失業、殘疾與帶薪休福利的民眾，將收到新Money Network借記卡。付款將於2月15日正式開始。任何仍擁有美國銀行EDD借記卡的人，都可以於2024年4月15日之前、用完卡片中的金額。

於此同時，EDD也追蹤針對政府福利借記卡詐欺活動，包括加州失業救濟計畫、食物援助與其他項目。新EDD借記卡還具備安全晶片，以及一般消費者信用卡常見的觸碰支付選項。

儘管如此，EDD機構仍建議失業借記卡的持卡人，保持警覺：「謹防詐欺詐騙行為。」EDD不會經由簡訊、電子郵件或社交媒體獲取個人資料。

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