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男性避孕藥 最快十年問世

編譯胡立宗／綜合報導
目前的避孕藥皆針對女性，男性避孕藥還在研發階段。（美聯社）
目前的避孕藥皆針對女性，男性避孕藥還在研發階段。（美聯社）

相較於女性的避孕措施，男性的避孕措施少了很多，要不是避孕套要不就是結紮。口服藥的困難之處，在於女性只要抑制排卵，要完全抑制男性的精子卻很難。不過，舊金山的新創公司YourChoice Therapeutics近年正在試圖研發男性避孕藥。

名為YCT-529的藥品已經完成動物實驗，在白老鼠身上的效果為99%，停藥後可完全回復。第一階段測試已經展開，英國的16位自願者已經開始服藥，預計2024年夏季會有初步結論。

不過，協助研發的專家Logan Nickels說，就像業界的玩笑話一樣，大家說再十年就能替男性避孕了，而這句話已經講了50年，不過這次真的是有可能在十年內兌現，因為新藥不是靠賀爾蒙，而是抑制特定蛋白質的生成，以節制精子發育。

其他藥品以抑制睪固酮為手段，但可能對身體機制產生負面影響，YourChoice的方式已經在白鼠實驗上獲得初步證實，即停藥後可完全恢復精子生成能力。在第一階段完成後，將陸續進行第二階段的大型臨床測試。

YourChoice執行長Akash Bakshi說，一切順利的話，最快十年內，男性避孕藥就能問世。

舊金山

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