病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

聯邦衛生部門警告，到本月底，加州及全國各地的醫院和急診室可能不得不對醫療服務進行配給。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，聯邦衛生部門本周警告，由於新冠重症、流感病例增加，到本月底，加州 及全國各地的醫院和急診室可能不得不對醫療服務進行配給。

根據最新的州數據，在截至12月9日的一周內，加州每10萬人中COVID-19的住院人數增加了23%，平均每天有1527人住院。同期，與流感相關的住院人數增加了340%，從每天142人增加到每天470人。目前，全州使用的重症監護病房床位比一個月前增加了436張。

CDC 還敦促醫療服務提供者積極鼓勵他們的病人，在節日高峰到來之前接種推薦的疫苗。

由於呼吸道疾病對18歲以下美國人的影響尤爲嚴重，官員們尤其擔心全國各地兒科醫院和病房的兒童病床數量不足。

聯邦疾病防治中心（CDC）14日在一份公告中説：「在美國的一些地區，兒童醫院的床位已經幾乎和去年這個時候一樣滿了。如果這些趨勢繼續下去，本月底的情況可能會再次給急診部門和醫院造成壓力。」

據該機構稱，截至12月9日，全國範圍內略低於四分之三的兒科住院病床和略高於四分之三的重症監護病床被占用。加州的數字略低，分別爲69%和72%。

CDC將醫療系統面臨的緊迫壓力，歸因於高度變異的JN.1冠狀病毒變種的出現導致COVID-19入院人數激增。此外，流感活動的急劇增加和呼吸道合胞病毒（RSV）水平的升高也加劇了人們的擔憂，預計病人護理可能會出現延誤。

自夏季以來，CDC注意到與COVID-19相關的兒童多系統炎症綜合症 (MIS-C)有所上升。此外，由多種細菌、真菌和病毒引起的小兒肺炎最近也有所增加。

CDC的數據顯示，在截至12月12日的一周內，0至17歲人群中有22% 的急診就診病例是由COVID-19、流感、RSV或混合感染引起的。相比之下，18至64歲成年人的發病率僅爲3.6%。但該機構稱呼吸道疾病的高峰期可能還未到來。

在大多數年齡組中，與流感相關的急診就診人數現已超過COVID-19的就診人數，但老年人和嬰兒除外，前者的COVID-19就診率仍明顯較高，而後者的RSV就診率則高得不成比例。最近幾週，特別是養老院報告的COVID-19 病例大幅增加。

該機構12月14日的公告統計數據令人震驚：在過去四周中，各年齡組的流感住院人數增加了200%，COVID-19增加了51%，RSV增加了60%。美國南半部的呼吸道疾病活動最爲活躍，北部各州的活動也同時增加。

據CDC稱，截至12月8日，全國約有17.2%的成人和8%的兒童接種了最新的COVID-19疫苗。約有40%的兒童和成人接種了今年的流感疫苗 ，而只有15.9%的符合RSV疫苗接種條件的老年人接種了該疫苗。