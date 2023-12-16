赤字恐達680億 加州啟動撙節措施 會議、差旅能省則省

加州赤字恐達680億元，財政廳要求各機關能省則省。（美聯社）

加州 可能出現680億元赤字，因此在州長指示下，各部會都開始撙節開支。依照財政廳（Department of Finance）最新指示，不僅不能簽訂新的採購合約，現有的會議、差旅、教育訓練也必須減到最少。

另外，普受公務員歡迎的不休假獎金（leave buyback）將暫停至2024年6月底，讓媒體與工會開始擔心會不會又要放無薪假了。

財政廳長Joe Stephenshaw在公告中指出，州政府維持效能至關重要，因此資金運用僅限於必要營運與安全保障，所有州級機關都必須立即行動，減省開支並確認是否達到撙節目標。

不休假獎金的停發，只有懲教廳（Department of Corrections and Rehabilitation）不受影響，因為獄卒的薪給受工會合約保障。但是其他機關的不休假獎金都需停止發放，直到2023-2024財政年度結束。

沙加緬度蜂報指出，不少公務員都已經開始擔心，新冠疫情 期間的無薪假是否又要出現。2020年4月起，工會與州長達成協議，以月薪減少9.23%為前提，增加休假16小時，但是當時的「犧牲」卻使得加州之後兩年都出現盈餘，因此不少公務員都認為「虧大了」。

財政廳目前只說要預先為赤字做好準備，沒提州長是否要與工會再次協商無薪假。但SEIU Local 1000的會長Bill Hall已經放話，將以守護會員荷包為最優先目標，更何況職工本來就比公務員的薪水低。

其他的撙節開支措施，除了只保留必要的會議、差旅、教育訓練，非必要的設備也將停止採購，包括影印機與公務手機。另外，辦公文具也將減少，以消化庫存為優先。財政廳的公告還強調，各機關的採購官都應該非常嚴格地審視每一份訂單。

撙節開支對就業 發展局（Employment Development Department）10億元的EDDNext計畫，以及加州主計長辦公室（State Controller's Office）的大規模計畫California State Payroll System是否會有影響，目前仍不得而知。