質疑車道增多難解塞車 交委會罕見喊卡高速公路拓寬案

I-15拓寬案被指不但無助化解塞車問題，而且車流量還會暴增，形同規避空汙法規，因此遭到加州交通委員會暫時擱置。（取自聖伯納汀諾縣交通局網頁）

加州 交通委員會（California Transportation Commission）12月初審查建設案時，罕見出現暫時擱置高速公路拓寬案的狀況，原因是聖伯納汀諾縣拓寬I-15的計畫，不但無助化解塞車問題，而且車流量還會暴增，形同規避空汙法規，因此在當天與會人數不多的狀況下，建案遭到暫時擱置。

非營利組織Streetsblog指出，向來以為交通委員會是橡皮圖章的各方機關可要以此為戒，不要只知道蓋蓋蓋。

交通委員會當天已是會議第二天的傍晚，幾位委員因為另有要事而先離席，但是待審的案件還有一堆。Streetsblog加州編輯Melanie Curry描述，正當剩下的委員焦頭爛額之際，也是環團Coalition for Clean Air執行長的委員Joseph Lyou說他對I-15的拓寬計畫有點疑問。

Joseph Lyou說，當地的交通已經十分繁忙，在雙向各增總長31.9哩的兩條車道後，當地的行駛哩程（VMT）將增加300萬車/哩，就算以較少量的National Center for Sustainable Transportation估算來看，也會增加152萬VMT，「就我來看，不論那一種都顯示壅塞不會和緩，還會更嚴重」。

除了車流量變多，Joseph Lyou說，原本做環境影響評估時，新建的是小型車車道，但縣府最後卻開放輕型貨車也能行駛，以內陸帝國只增不減的物流中心數來說，拓寬後的I-15只代表這邊更好走，更多貨車會上路，「空汙影響不可謂不嚴重」，違背了加州環境品質法（CEQA）與國家環境政策法（NEPA）。

Joseph Lyou最後無奈地說，他知道委員會每次開會都有一堆案子要審，I-15拓寬已經獲得2億元經費，也已經開始施工，委員會攔阻一點意義都沒有，但是每次開會都只能放行再放行，這讓他非常非常挫折，不過他也不會當那個討厭鬼，但他相信某人某天會回頭說，「我們浪費了2億元去做根本無益的事」。

不過，當委員Hilary Norton提議表決時，最終仍有三人反對，除了Joseph Lyou，還有Darnell Grisby與Adonia Lugo，因此在下次開會前，I-15拓寬案將會暫時擱置。Streetsblog的Melanie Curry認為，委員會遲早會放行的，但是希望這個插曲能夠提醒公共建設規畫者，問題不會只有一種解決辦法。