聖嬰現象天氣暖 降雪反而多

聖嬰現象可能給加州塞拉內華達（Sierra Nevada）山脈部分地區帶來大量降雪，圖為雪場示意。（美聯社）

聖嬰（El Niño）現象通常會給西海岸部分地區帶來更為潮濕的天氣，並可能給加州 塞拉內華達（Sierra Nevada）山脈部分地區帶來大量降雪。

據「紀事報」（Chronicle）報導，預計到新年時，聖嬰現象將使噴氣流比往常更偏南，導致一波又一波的水氣長驅直入西海岸。回顧過去的強聖嬰冬季，可以看到太浩（Tahoe）湖和塞拉山脈可能出現的情況，但雪會在哪裡下、下多少，還不能確定。

每隔幾年，沿赤道向西吹的季風就會減弱，導致南美洲太平洋沿岸暖流聚集。聖嬰現象就是由這些較暖的海水決定的。聖嬰現象的變暖效應會導致噴射流，即一條將風暴吹向西海岸的風帶，將風暴系統和大氣河流吹向更南的地方。接連不斷的暴風雨會給南加 州帶來暴雨。當陣雨移動到山脈高聳的山峰之上時，這些雨水就會轉化成雪。

在海拔較高的地方，強聖嬰和中等聖嬰冬季的平均降雪量比所有冬季都要多，而在海拔較低的地方，較高的氣溫意味著更多降水以降雨的形式出現。

聖嬰現象期間襲擊南加州的風暴，通常會攜帶大量水氣和暖空氣。這對降雪來說聽起來有悖常理，但低海拔地區較高的氣溫通常不會將高海拔山脈山頂的氣溫推到冰點以上。

洛杉磯加大 （UCLA）氣候科學家斯溫（Daniel Swain）說：「如果某處山頂的氣溫已經達到28度，你再讓升溫2度，氣溫仍將低於冰點。因此，當你得到更多從天而降的水，你就會得到更多的雪。」

氣象模型一致認為，在即將到來的冬季，天氣會變得更加溫暖，這可能會導致南部山區最高峰降雪量增加。儘管如此，北部和中部山區的降雪幾率並不高，究竟會有多少水汽進入加州仍存在一定的不確定性。

但對今年來說，「今年冬天的氣溫很可能高於平均水平，」柏克萊中央塞拉山脈積雪實驗室科學家史瓦茨（Andrew Schwartz）說：「但目前還沒有明顯的趨勢來判斷，我們的天氣將會是潮濕還是乾燥。」