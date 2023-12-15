快餐店In-N-Out 有隱藏菜單

受很多人歡迎的In-N-Out漢堡有許多隱藏菜單。（www.in-n-out.com）

KTLA 5電視台報導，只有簡單菜單的快餐店In-N-Out漢堡（In-N-Out Burger）對許多人來說是心目中最佳漢堡之一，該店也充滿神秘感，特別是所謂「隱藏菜單」（secret menu）。

在該公司創始人孫女斯奈德（Lynsi Snyder）著作的新書「In-N-Out漢堡：加州 第一家得來速漢堡店秘辛及如何成為受人喜歡的文化標誌」（The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger：The Inside Story of California’s First Drive Through and How it Become a Beloved Cultural Icon）中，透露一些隱藏菜單。

動物風格（Animal Style）：靈感來自過去在夜間於停車場內閒逛的青少年。店裡打烊時，他們總會進來點份漢堡，選擇烤洋蔥、額外抹醬與芥末烤肉餅的獨特組合，他們對餐點的暱稱就是動物風格。

飛翔的荷蘭人（Flying Dutchman）：兩片起司融化於兩片肉餅間，沒有麵包與蔬菜。

蛋白質風格（Protein Style）：用生菜包裹著漢堡肉。

番茄捲（Tomato Wrap）：麵包用番茄片代替。

雙肉（Double Meat）：兩片肉餅、生菜、番茄與抹醬，沒有洋蔥。

3×3，也稱為（Triple-Triple）：三片肉餅、生菜、番茄、三片起司，洋蔥可選。

4×4：四片肉餅，四片起司與生菜等。

素食漢堡（Veggie Burger）：兩片麵包中有生菜、番茄、洋蔥、醬料等，裡面沒有肉片。

顧客可要求麵包烤或不烤，也可在漢堡和薯條添加切碎的辣椒，還能額外添加番茄、生菜、洋蔥或醬料等。也可要求將漢堡切成兩半或四分之一。

飲料方面，可點一杯那不勒斯奶昔（Neapolitan Shake），由巧克力、香草和草莓混合而成。許多人也很愛的薯條，可要求全熟，也就是特別酥脆，還有起司薯條。當然，很多人會點一份不加鹽的肉餅，很受狗狗歡迎。