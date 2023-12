快餐店In-N-Out 有隱藏菜單

受很多人歡迎的In-N-Out漢堡有許多隱藏菜單。(www.in-n-out.com)

KTLA 5電視台報導,只有簡單菜單的快餐店In-N-Out漢堡(In-N-Out Burger)對許多人來說是心目中最佳漢堡之一,該店也充滿神秘感,特別是所謂「隱藏菜單」(secret menu)。

在該公司創始人孫女斯奈德(Lynsi Snyder)著作的新書「In-N-Out漢堡:加州 第一家得來速漢堡店秘辛及如何成為受人喜歡的文化標誌」(The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger:The Inside Story of California’s First Drive Through and How it Become a Beloved Cultural Icon)中,透露一些隱藏菜單。

動物風格(Animal Style):靈感來自過去在夜間於停車場內閒逛的青少年。店裡打烊時,他們總會進來點份漢堡,選擇烤洋蔥、額外抹醬與芥末烤肉餅的獨特組合,他們對餐點的暱稱就是動物風格。

飛翔的荷蘭人(Flying Dutchman):兩片起司融化於兩片肉餅間,沒有麵包與蔬菜。

蛋白質風格(Protein Style):用生菜包裹著漢堡肉。

番茄捲(Tomato Wrap):麵包用番茄片代替。

雙肉(Double Meat):兩片肉餅、生菜、番茄與抹醬,沒有洋蔥。

3×3,也稱為(Triple-Triple):三片肉餅、生菜、番茄、三片起司,洋蔥可選。

4×4:四片肉餅,四片起司與生菜等。

素食漢堡(Veggie Burger):兩片麵包中有生菜、番茄、洋蔥、醬料等,裡面沒有肉片。

顧客可要求麵包烤或不烤,也可在漢堡和薯條添加切碎的辣椒,還能額外添加番茄、生菜、洋蔥或醬料等。也可要求將漢堡切成兩半或四分之一。

飲料方面,可點一杯那不勒斯奶昔(Neapolitan Shake),由巧克力、香草和草莓混合而成。許多人也很愛的薯條,可要求全熟,也就是特別酥脆,還有起司薯條。當然,很多人會點一份不加鹽的肉餅,很受狗狗歡迎。