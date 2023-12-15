無人駕駛車若違規 加州無法可管

愈來愈多人對無人駕駛車輛感到擔憂，然目前加州仍無相關規範法規。（取自NBC 4電視台畫面）

洛杉磯NBC 4電視台報導，人們對無人駕駛車輛的擔憂日益增加，特別是在自動駕駛汽車製造商Cruise在舊金山 發生一起無人駕駛車輛事故，導致一名行人嚴重受傷後。然依照現行法規，當無人駕駛汽車輛違反道路法時，加州 執法部門目前「無法可管」。

隨著自動駕駛車輛技術不斷開發，加州各城市街道，已成為這些車輛的測試場。紀錄顯示，無人駕駛車曾闖紅燈、阻礙緊急救援人員，也曾突然駛入建築區域，儘管在一些情況下，執法部門會試圖對這些「機器人駕駛」舉行聽證會，然法規上仍存在灰色地帶。

聖他克拉拉大學（Santa Clara Univ.）瑪庫拉應用倫理中心主任芮伊庫（Irina Raicu）表示，看起來雖然自動駕駛車犯下人類會犯的錯誤相對較少，但「他們」也會出現新的錯誤。

然在加州，只有當車上有真正人類駕駛時，執法單位才能開罰。根據NBC灣區調查組得到舊金山警局局長史考特（Bill Scott）內部備忘錄指出，若自動駕駛汽車以無人駕駛模式運行，則不能開立行駛違規罰單。

專門代理自行車手處理事故案件的律師史蒂芬森（Michael Stephenson）表示，「我認為這不是個公平競爭環境。」他說，當無人駕駛車輛不完全符合該州當前法律框架，這意味著加州需新的法規來管理這項不斷發展的技術。

與加州一樣，德州 也是近年來測試自動駕駛車輛好場所，但該州卻在2017年適當修法，以因應無人駕駛新技術。根據該法，無人駕駛汽車車主被視為「營運商」，無論該人是否在車內，都可因違反交通法被指控。

自動駕駛龍頭Waymo公司產品管理總監路德威克（Chris Ludwick）承認這項技術並不完美，但根據該公司自己的研究，表明無人駕駛汽車車隊「比人類駕駛人員更安全」。Cruise近期發布一項「比較人類駕駛與自動駕駛車輛碰撞」的相關研究，也得出類似結論。

上述兩家公司稱他們的無人駕駛車輛行駛超過500萬哩後，並未發生過一起交通相關死亡事件，但許多人認為這項數據並不足夠。根據全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）數據，人類駕駛平均每行駛1億哩，會造成一人死亡。