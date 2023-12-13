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選舉季越來越長 疲勞轟炸惹民怨

編譯林思牧／綜合報導
競選季越來越長， 部分民眾已感不耐煩。(取自洛杉磯縣選務辦公室）
競選季越來越長， 部分民眾已感不耐煩。(取自洛杉磯縣選務辦公室）

聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)留下的遺缺，眾多競逐者中有四人較為民眾所知，民調機構已開始公布支持度，但離選舉還有11個月，這些數字其實沒有太大的意義。目前國會眾議員謝安達(Adam Schiff)領先，凱蒂波特(Katie Porter)緊隨其後。

美國的選舉季越來越長，雖然這讓政治痞子(political junkies)可以有很多嚼舌根的快樂時光，但一般民眾卻被電視新聞鋪天蓋地的報導搞得十分厭煩，如果你不喜歡政治新聞，專家表示可以等到明年10月才開始注意選情，並不會錯過任何精彩的情節，反而可以過耳根清靜的日子。

追究為何選舉季越來越長，跟電視的發明與流行緊密相關，1960年的總統大選，是兩位既年輕又上境的候選人角逐大位，一位是民主黨聯邦參議員約翰甘迺迪(John F. Kennedy)，另一位是當時擔任副總統的李查尼克森(Richard Nixon)。當時電視還是很新穎的東西，民眾每天等在電視機前觀看兩位小帥哥候選人。

甘迺迪是在1960年1月2日宣布參選，尼克森則在1月9日宣布，以今天的標準來看那是相當晚了。把選舉季搞得很長應該歸功於吉米卡特(Jimmy Carter)，他為了確保自己可以在1976年1月贏得愛阿華州的民主黨黨團初選，他在1975年1月就搬到愛阿華州去競選。卡特順利當選總統，讓以後的候選人都提前至少一年宣告參選。在專報新聞的MSNBC，CNN和FOX的推波助瀾下，如今是這次選舉剛完，四年後的選戰隨即展開。

目前謝安達的支持率是16%，凱蒂波特是13%，國會眾議員芭芭拉李(Barbara Lee)與退休的道奇隊一壘手史蒂夫加維(Steve Garvey)各得10%。這四人的支持百分比加起來還不到50%，所以現在來判斷誰會當選，未免是早到失去意義了。

在議會制(parliamentary system)的工業國家，首相(prime minister)決定何時舉行選舉，而且幾個星期內選舉就已結束，人民不必受競選廣告的疲勞轟炸。但不論如何，參議員席位的競選已開打，從累積的競選基金來看，謝安達有3200萬元，波特有1200萬元，等初選接近的時候，這兩位候選人在電視上的廣告應該最多，到時候看電視免不了會一直聽到他們的名字。

參議員 眾議員 愛阿華州

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