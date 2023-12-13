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徵稅需選民同意？最高法院頭痛

編譯陳盈霖／綜合報導
加州最高法院將於未來幾個月，決定是否從加州2024年選票中刪除一項恐使地方與加州更難徵稅的提案。（取自KCRA 3電視台畫面）
加州最高法院將於未來幾個月，決定是否從加州2024年選票中刪除一項恐使地方與加州更難徵稅的提案。（取自KCRA 3電視台畫面）

KCRA 3電視台報導，加州最高法院（California Supreme Court）在接下來幾個月，將決定是否從該州2024年選票中刪除一項恐使地方和州政府更難增稅的提案。

這項「納稅人保護與政府問責法」（Taxpayer Protectioin and Government Accountability Act）試圖在州和地方領導人提高稅收和費用的過程中，賦予選民更多權力。該提案要求選民對加州和地方政府未來徵稅上擁有最終批准權，且還將取消從2022年開始徵收的新稅，除非在這些稅收生效後一年內獲得選民批准。

這項提案得到企業和納稅人倡議團體支持，目前已收集足夠簽名，有資格放入明年選票上。

在加州州長和民主黨立法領導人9月敦促法院從選票中刪除該提案後，加州最高法院同意考慮。他們認為，這可能會妨礙加州和地方政府向納稅人提供服務的能力。而該提案主要支持者，賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）主席庫帕爾（Jon Coupal）表示，加州納稅人一再明確表示希望控制納稅金額。

加州眾議會共和黨少數黨領袖加拉格爾（James Gallagher）說，「他們不相信民主。」加州眾議會議長瑞瓦斯（Robert Rivas）和參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）在一份聯合聲明中表示，很高興看到法院將審理該案，這項提案可造成巨大傷害，妨礙地方政府和加州運作。

麥喬治法學院（McGeorge School of Law）教授米凱利（Chris Micheli）說，該案確實歸結一個問題：人民的權力有多大，立法權有多大？

加州 民主黨 共和黨

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