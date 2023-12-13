我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

全美「有趣」排名 舊金山第5

編譯組╱綜合報導
舊金山被評為加州最有趣城市。圖為舊金山舉行Outside Lands音樂節。（取自臉書）
舊金山被評為加州最有趣城市。圖為舊金山舉行Outside Lands音樂節。（取自臉書）

加州以樂趣為特色。這裡有美麗的海灘、美味的餐廳、雄偉的山脈、眾多有趣的節日。還有海灘男孩（Beach Boys）樂隊。這支樂隊早在1964 年就為世界帶來了紅極一時的「Fun, Fun, Fun」。還有從新月城（Crescent City ）到丘拉維斯塔（Chula Vista）之間任何地方的各種趣味活動。

然而，加州只能有一個樂趣中心，這座城市比金州任何其他地方都能享受更多的樂趣。最近的一項研究表明，舊金山是加州最有趣的城市，是加州唯一進入「荷包袋」（ WalletHub） 評選美國最有趣城市研究前十名城市。

舊金山在總榜單上排名第五，僅次於拉斯維加斯（第一）、奧蘭多（第二）、邁阿密（第三）和亞特蘭大（第四）。

加州其他頂級好玩的城市有：聖地牙哥（總排名第16）、洛杉磯（總排名第20）、沙加緬度（總排名第34）、屋崙（總排名第76）。

在判斷哪些景點最有趣時，荷包袋的人員對 180 多個美國城市的 65 個關鍵指標進行了比較，範圍從人均健身中心、看電影的成本到當地啤酒廠的營業時間。

荷包袋分析師哈普（Cassandrea Happe ）表示：「找到一個與您自己獨特的樂趣相匹配的城市非常重要。所有城市都有各種各樣的活動，但在公園和海灘、現場音樂和喜劇、派對、體育文化或美食等方面，有些城市比其他城市更精彩。 選擇一個城市度過周末很容易，但搬到一個你經常享受樂趣的城市需要更多的研究。」

舊金山在人均音樂節方面排名靠前，這對於長期喜歡 Outside Lands、Hardly Strictly Bluegrass 和其他有趣活動的音樂迷來說是有意義的。 這方面舊金山與新奧爾良、邁阿密、拉斯維加斯和檀香山並列第一。舊金山在人均餐廳類別方面，也與邁阿密、芝加哥、拉斯維加斯、洛杉磯和奧蘭多並列第一。

加州 舊金山 洛杉磯

上一則

國稅局打擊員工留任稅收抵免詐領 發出逾2萬封拒絕函

下一則

全球十大昂貴城市 加州占兩席

延伸閱讀

瀕臨乾涸湖泊 再掀加州淘金熱

瀕臨乾涸湖泊 再掀加州淘金熱
刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭
房屋整修失火 舊金山女子跳樓受傷

房屋整修失火 舊金山女子跳樓受傷
簡化審批程序 金山市議會通過新住房政策

簡化審批程序 金山市議會通過新住房政策
舊金山茅台日 八周年慶祝活動 盛大舉行

舊金山茅台日 八周年慶祝活動 盛大舉行
全美11月熱門租房市場 第1名在這城市 亞城居第2

全美11月熱門租房市場 第1名在這城市 亞城居第2

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜