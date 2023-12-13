全美「有趣」排名 舊金山第5

舊金山被評為加州最有趣城市。圖為舊金山舉行Outside Lands音樂節。（取自臉書）

加州 以樂趣為特色。這裡有美麗的海灘、美味的餐廳、雄偉的山脈、眾多有趣的節日。還有海灘男孩（Beach Boys）樂隊。這支樂隊早在1964 年就為世界帶來了紅極一時的「Fun, Fun, Fun」。還有從新月城（Crescent City ）到丘拉維斯塔（Chula Vista）之間任何地方的各種趣味活動。

然而，加州只能有一個樂趣中心，這座城市比金州任何其他地方都能享受更多的樂趣。最近的一項研究表明，舊金山 是加州最有趣的城市，是加州唯一進入「荷包袋」（ WalletHub） 評選美國最有趣城市研究前十名城市。

舊金山在總榜單上排名第五，僅次於拉斯維加斯（第一）、奧蘭多（第二）、邁阿密（第三）和亞特蘭大（第四）。

加州其他頂級好玩的城市有：聖地牙哥（總排名第16）、洛杉磯 （總排名第20）、沙加緬度（總排名第34）、屋崙（總排名第76）。

在判斷哪些景點最有趣時，荷包袋的人員對 180 多個美國城市的 65 個關鍵指標進行了比較，範圍從人均健身中心、看電影的成本到當地啤酒廠的營業時間。

荷包袋分析師哈普（Cassandrea Happe ）表示：「找到一個與您自己獨特的樂趣相匹配的城市非常重要。所有城市都有各種各樣的活動，但在公園和海灘、現場音樂和喜劇、派對、體育文化或美食等方面，有些城市比其他城市更精彩。 選擇一個城市度過周末很容易，但搬到一個你經常享受樂趣的城市需要更多的研究。」

舊金山在人均音樂節方面排名靠前，這對於長期喜歡 Outside Lands、Hardly Strictly Bluegrass 和其他有趣活動的音樂迷來說是有意義的。 這方面舊金山與新奧爾良、邁阿密、拉斯維加斯和檀香山並列第一。舊金山在人均餐廳類別方面，也與邁阿密、芝加哥、拉斯維加斯、洛杉磯和奧蘭多並列第一。