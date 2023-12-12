氣候破壞性強 州府投3億強化基建

在毀滅性的山火期間，天堂鎮居民因替代路線有限而面臨疏散挑戰，這凸顯了該項目的必要性。（州長辦公室提供）

州長紐森 日前強調，在氣候影響加劇的情況下，為加強加州 交通基礎設施提供資金。 近年來，加州經歷了創紀錄的高溫以及加劇的風暴、洪水 和火災，造成財產損失和傷亡。

「加州處於氣候變化破壞性影響的最前線，氣候變化正在將整個城鎮從地圖上抹去，摧毀財產，並使社區處於危險之中。 這些項目為關鍵的疏散道路提供資金，保留通往地區醫院的通道，並保護我們海岸線沿線的鐵路，以保護全州的生命和財產，以及其他好處。」紐森說。

為了讓加州更好地應對未來不穩定的天氣條件，加州交通委員會正在向 15 個項目投資超過 3億元，以使交通基礎設施更能適應氣候變化的影響。

「氣候變化正在影響加州各地的社區，」委員會主席伊格(Lee Eager)說。 「委員會感謝州長和立法機關為這些急需的改進提供資金，並確保交通系統能夠為子孫後代正常運作和安全。」

自上任以來，紐森領導了加州應對氣候變化引發的毀滅性洪水、火災和其他災害。 今年8月，隨著熱帶風暴登陸，帶來破壞性的降雨和大風，州長會見了南加州各地的社區，包括內陸帝國和沙漠社區，並強調需要優先考慮全州的氣候彈性項目。

本次資金支持的重點項目包括：

科切拉山谷。計畫將建造兩座橋樑，提高一條容易受到洪水和沙塵暴影響的關鍵道路的高度。這兩種情況都會阻礙車輛的通行。 此外，這條通道連接棕櫚泉和沙漠溫泉，可通往地區醫院。

天堂鎮。計畫為該地區氣候脆弱社區提供了自然災害期間緊急疏散的替代路線。 在毀滅性的山火期間，居民因替代路線有限而面臨疏散挑戰，凸顯了該項目的必要性。

加強鐵路線。加州海岸綿長七哩的鐵軌因風暴潮和海岸侵蝕而頻繁關閉和服務中斷，將進行加固，以應對氣候相關影響。 達納角（Dana Point）和聖克萊門特(San Clamente)之間的這一地區為該地區的乘客和貨物提供了一條重要的運輸路線。