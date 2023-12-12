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瀕臨乾涸湖泊 再掀加州淘金熱

編譯陳盈霖／綜合報導
加州最大的沙頓海，可能成為下一個淘金熱地點，因豐沛的鋰資源。（加州公園娛樂廳網頁）
加州最大的沙頓海，可能成為下一個淘金熱地點，因豐沛的鋰資源。（加州公園娛樂廳網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，帝王縣的沙頓海（Salton Sea）曾經是個度假勝地，現早已被人忽視，然如今這個已瀕臨死亡的湖泊，可能因含有鋰（lithium）資源，成為加州下一個淘「金」熱所在地。

根據美國能源部（U.S. Department of Energy）一項新研究發現，位於科切拉（Coachella）和帝王谷（Imperial Valleys）之間，這座瀕臨死亡的湖泊充滿「白金」（white gold），「足夠製造能提供3億7500萬輛電動車的電池」。這也使該區成為全球最大鋰鹽水礦（lithium brine deposits）之一。

柏克萊加大分析師測量沙頓海岩石中鋰濃度，透過電腦模式估計未來30年潛在產量。他們也研究回收重金屬方案，這種金屬提供從電動車到手機、平板電腦、電子菸設備提供動力。

研究分析發現，該地區可生產超過3400噸鋰，創造該區經濟繁榮。根據美國人口普查局，該地區有21%人口生活在貧困線中。負責能源效率和可再生能源首席副部長馬魯蒂安（Jeff Marootian）說，該報告證實在國內建立鋰產業，擴大清潔、靈活發電的好機會。

沙頓海是加州最大湖泊，是1905年科羅拉多河（Colorado River）分流的洪水沖破灌溉渠道後生成。多年來該湖泊鹹度愈來愈高，對魚類與野生動物造成影響，瀕臨死亡且受到嚴重污染。

河濱加大研究人員發現，過去25年，該湖已流失約三分之一水量，乾凅的湖床「被含鹽的有毒水覆蓋，鄰近居民出現呼吸系統問題。」

加州 電動車 柏克萊加大

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